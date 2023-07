पंचकूला और मोहाली में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर यूटी प्रशासन ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को एडवाइजर डॉ धर्मपाल और राइट्स कंपनी के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। कंपनी ने मेट्रो प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 6 से 8 महीने में तैयार करने का प्रपोजल दिया। डीपीआर की लागत करीब 7.50 करोड़ अनुमानित बताई गई है।

मेट्रो प्रोजेक्ट पर राइट्स कंपनी के साथ अहम बैठक, 8 महीने में तैयार होगी डीपीआर, 7.50 करोड़ की आएगी लागत

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। पंचकूला और मोहाली में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर यूटी प्रशासन ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को एडवाइजर डॉ धर्मपाल और राइट्स कंपनी के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। कंपनी ने मेट्रो प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 6 से 8 महीने में तैयार करने का प्रपोजल दिया। 7.50 करोड़ की लागत से होगा प्रोजेक्ट तैयार डीपीआर की लागत करीब 7.50 करोड़ अनुमानित बताई गई है। पंजाब और हरियाणा को भी डीपीआर की लागत का हिस्सा देना होगा। पहले चरण में ट्राइसिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट 77 किलोमीटर लंबा होगा। 20 जुलाई के बाद यूटी प्रशासन मेट्रो को लेकर पंजाब और हरियाणा के कुछ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। राइट कंपनी के अधिकारियों ने रिपोर्ट की पेश केंद्र सरकार की ओर से यूटी प्रशासन को चार जून को भेजे पत्र में साफ कर दिया है कि पूरे प्रोजेक्ट पर चंडीगढ़,पंजाब और हरियाणा को अपने स्तर पर निर्णय लेना है। यूटी एडवाइजर डा.धर्मपाल की अध्यक्षता में ट्राइसिटी के कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) को लेकर राइट कंपनी के अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश की।

