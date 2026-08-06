पार्टियों में बुलाते थे काॅल गर्ल्स, एक दिन में खर्च कर देते थे 20 से 25 लाख; IDFC बैंक घोटाले के आरोपितों के जांच एजेंसियों ने खोले राज

जागरण संवाददाता, पंचकूला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले की जांच कर रही जांच एजंसियों को आरोपितों के संबंध में कई अहम जानकारियां मिली हैं। घोटाले को अंजाम देने वाला बैंक कर्मचारियों के समूह तथा सरकारी अधिकारियों ने गबन किए गए सरकारी पैसे को कॉल गर्ल्स, पार्टियों, डांसर्स, दुबई, थाईलैंड और गोवा की यात्राओं, लग्जरी गाड़ियों और चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च किया।

हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के बैंक खातों से पैसे निकाले गए। दो प्राइवेट स्कूलों के खातों से भी पैसे का गबन किया गया। घोटाले के मास्टरमाइंड और चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर रिभव ऋषि, सरकारी कर्मचारियों और घोटाले में शामिल अन्य लोगों के लिए जीरकपुर के 'जेड मैनर' में पार्टियां आयोजित करते थे।

एक दिन का किराया एक लाख ईडी के अनुसार, पार्टियों के लिए 'जेड मैनर' को 1 लाख रुपये प्रति दिन के किराये पर लिया जाता था। ऋषि ने ईडी की पूछताछ में स्वीकार किया है कि ऐसी पार्टियों के लिए डांसर्स, मनोरंजन की गतिविधियों और कॉल गल्र्स का इंतज़ाम किया जाता था। ऐसे हर इवेंट पर 20-25 लाख रुपये तक का खर्च आता था।

ऋषि ने अपने साथियों, बैंक अधिकारियों, बिचौलियों, परिवार के सदस्यों और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों के लिए कई विदेशी और घरेलू यात्राओं का भी आयोजन किया। इन यात्राओं में थाईलैंड, दुबई और गोवा शामिल थे। यात्राओं के खर्च में फ्लाइट बुकिंग, लग्जऱी होटल में ठहरने, पार्टियों, मौज-मस्ती की गतिविधियों और मेहमान-नवाज़ी के अन्य इंतज़ाम शामिल थे। गबन किए गए पैसे से पांच बार में कुल 2.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। गबन किए गए कुल 4.92 करोड़ रुपये का इस्तेमाल छह लग्जऱी गाडिय़ां खरीदने में किया गया। गबन किए गए पैसे से ऋषि के लिए 78 लाख रुपये में मर्सिडीज ई-20 और 40 लाख रुपये में टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी गई। मुख्य आरोपी और रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वधवा के लिए 2.64 करोड़ रुपये में रेंज रोवर खरीदी गई।

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पंचायत विभाग के सुपरिंटेंडेंट नरेश कुमार के लिए 40 लाख रुपये में टोयोटा फॉर्च्यूनर और उनकी पत्नी के नाम पर 35 लाख रुपये में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस खरीदी गई। आईडीएफसी फस्र्ट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर रहे अभय कुमार के लिए 35 लाख रुपये में एक टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस खरीदी गई थी।

चल और अचल संपत्तियां जब्त ईडी ने घोटाले से जुड़ी 200.84 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इनमें 179.84 करोड़ रुपये की 21 अचल संपत्तियां और 21 करोड़ रुपये की 23 चल संपत्तियां शामिल थीं।

सरकारी विभागों के खातों सहित 62 बैंक खातों की जांच के दौरान ईडी ने पाया कि अलग-अलग विभागों को नकली दस्तावेज़ (जैसे जाली फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें, जाली आरटीजीएस रिक्वेस्ट लेटर और जाली बैंक लेटर) जारी किए गए थे और फिर अनधिकृत ट्रांजेक्शन किए गए थे।

ऋषि और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा ने चंडीगढ़ में 4.90 करोड़ रुपये में एक इंडस्ट्रियल प्लॉट और पंचकूला के सेक्टर 17 में 1 करोड़ रुपये में एक फ्लोर खरीदा था। श्वष्ठ के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर 3.39 करोड़ रुपये नकद भी दिए थे। उन्होंने एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में मेंबरशिप के लिए 1.70 करोड़ रुपये का योगदान भी दिया था।