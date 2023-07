‘मैं नया हो सकता हूं, लेकिन संगठन के लोग तो नए नहीं है, मिलकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे- जाखड़

2 वर्षों के सक्रिय राजनीति में बेदाग छवि वाले सुनील जाखड़ को भाजपा ने नया प्रदेश प्रधान बनाया है। जाखड़ वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रधान रहते हुए तीन कृषि बिलों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। कोरोना काल में वह अकेले ही राज्यपाल को मांग पत्र देने चले गए। किसान आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार कृषि कानून को वापस लेना पड़ा।

‘मैं नया हो सकता हूं, लेकिन संगठन के लोग तो नए नहीं है, मिलकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: 22 वर्षों के सक्रिय राजनीति में बेदाग छवि वाले सुनील जाखड़ को भाजपा ने नया प्रदेश प्रधान बनाया है। जाखड़ वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रधान रहते हुए तीन कृषि बिलों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। कोरोना काल में वह अकेले ही राज्यपाल को मांग पत्र देने चले गए। किसान आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। अब जाखड़ पंजाब में भाजपा का झंडा लेकर निकल पड़े है। ‘दैनिक जागरण’ के विशेष संवाददाता कैलाश नाथ ने उनसे की विशेष बातचीत। पेश हैं प्रमुख अंश:-

Edited By: Nidhi Vinodiya