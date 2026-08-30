चंडीगढ़ में सेंट्रा माॅल के पास आम के बाग में मिला मानव कंकाल, हत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित सेंट्रा माॅल के पास रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब आम के बाग में झाड़ियों के बीच मानव कंकाल पड़ा मिला। कंकाल किसी व्यक्ति का है और काफी पुराना बताया जा रहा है।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं, फाॅरेंसिक टीम भी मौके पहुंची और उन्होंने सबूत जुटा लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर सेक्टर 16 अस्पताल की माॅर्चरी में रखवा दिया है।