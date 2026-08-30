चंडीगढ़ में सेंट्रा माॅल के पास आम के बाग में मिला मानव कंकाल, हत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस
चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित सेंट्रा माॅल के पास एक आम के बाग में पुराना मानव कंकाल मिला है। ...और पढ़ें
HighLights
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 की घटना।
फाॅरेंसिक टीम पहुंची, सबूत जुटाए।
सीसीटीवी की फुटेज खंगालेगी पुलिस।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित सेंट्रा माॅल के पास रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब आम के बाग में झाड़ियों के बीच मानव कंकाल पड़ा मिला। कंकाल किसी व्यक्ति का है और काफी पुराना बताया जा रहा है।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं, फाॅरेंसिक टीम भी मौके पहुंची और उन्होंने सबूत जुटा लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर सेक्टर 16 अस्पताल की माॅर्चरी में रखवा दिया है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि व्यक्ति की हत्या करने के बाद शव को यहां झाड़ियों में फेंका गया होगा। कंकाल काफी पुराना बताया जा रहा है। हालांकि, मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है।
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कंकाल किस व्यक्ति का है और यहां तक कैसे पहुंचा। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है।
साथ ही पिछले दिनों दर्ज हुई गुमशुदगी की शिकायतों से भी कंकाल की पहचान का मिलान किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और फारेंसिक जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।