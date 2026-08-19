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पंजाब में BJP को कैसे मिलेगी जीत, क्या है सत्ता का रोडमैप? प्रभारी सतीश पुनिया का Exclusive Interview

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि पंजाब की जनता भाजपा को एक अच्छे विकल्प के तौर पर देख रही है और विकास के विजन के साथ 2027 में सरकार बनाने का अवसर देगी।

प्रभारी सतीश पुनिया का Exclusive Interview। फाइल फोटो

प्रभारी सतीश पुनिया का Exclusive Interview। फाइल फोटो


HighLights

  1. पंजाब की जनता भाजपा को विकल्प के तौर पर देख रही है।

  2. सत्ताधारी दल और कांग्रेस के पुराने तंत्र से होगा मुकाबला।

  3. विकास और विश्वास से 2027 में सरकार बनाने का लक्ष्य।

रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। पंजाब की जनता भाजपा को अच्छे विकल्प के तौर पर देख रही है। मुझे विश्वास है कि विकास के विजन को देखते हुए पंजाब की जनता भाजपा को सरकार बनाने का एक अवसर अवश्य देगी। यह कहना है पंजाब भाजपा के प्रभारी बनाए गए सतीश पूनिया का। दैनिक जागरण के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इसे दिल से निभाऊंगा।

राजस्थान व हरियाणा से अलग परिस्थितियों व राजनीतिक परिवेश वाले पंजाब के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि भाजपा में जब प्रशिक्षण होता है तो उसमें संगठन और राजनीति दोनों पहलुओं पर सीखने का अवसर मिलता है।

पंजाब में लागू करेंगे हरियाणा मॉडल

पार्टी खुद एक बड़ा संस्थान है, जहां लगातार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने हरियाणा में भी बहुत कुछ सीखा और उसे जमीन पर लागू करने का प्रयास किया। ऐसा ही पंजाब में भी किया जाएगा। संगठन वहां पर भी वर्षों से मौजूद है और संगठन ही शक्ति के रूप में काम करता है।

पूनिया ने कहा कि किसी भी सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। हरियाणा में संगठन की अच्छी टीम का सहयोग मिला। केंद्र से भी लगातार पूरा समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा। पार्टी ने प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है।

सत्ता और कांग्रेस के पुराने तंत्र से डटकर करेंगे मुकाबला

पूनिया ने कहा कि पंजाब में मेरे सामने मुख्य रूप से दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती सत्ता में मौजूद सरकार से मुकाबला करने की है।

दूसरी चुनौती कांग्रेस के उस पुराने और स्थापित राजनीतिक तंत्र से मुकाबला करने की है, जिसका पंजाब की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रहा है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि पंजाब के आम लोगों ने विकल्प की तलाश में भाजपा का रुख किया है। इसे मौके को हम हर हाल में भुनाएंगे।

विकास और विश्वास से जीतेंगे जनता का दिल

पूनिया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब की जनता भाजपा को एक अवसर देगी। राजस्थान, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में भाजपा की सरकारों की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को पंजाब की जनता भी देख रही है।

हम इसी विश्वास के साथ पंजाब में संगठन को मजबूत करेंगे। साथ ही जनता के बीच भाजपा को मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे।