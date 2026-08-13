सीटियां बजाईं, पगड़ी बांधी... नांदेड़ में पुलिस की गाड़ी रोककर सुखबीर बादल के हमलावर का लोगों ने किया सम्मान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के मामले में हमलावर की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है।

घटना के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें हमले के आरोपित जसपाल सिंह को सम्मानित किए जाने का दावा किया जा रहा है।

लोगों ने पगड़ी बांधकर आरोपी को सम्मानित किया वायरल वीडियों में हमला करने वाले आरोपी जसपाल सिंह को लोग पगड़ीं बांधकर सम्मानित कर रहे हैं। वहीं, इस दौरान सीटियां भी बज रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर प्रसारित इस वीडियो की अभी तक शिरोमणि अकाली दल की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।