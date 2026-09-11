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हरियाणा वालों के लिए गुड न्यूज! देश के हर शहर के लिए मिलेंगी फ्लाइट, हिसार एयरपोर्ट से आसान होगी कनेक्टिविटी

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Fri, 11 Sep 2026 03:39 PM (IST)

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार एयरपोर्ट से उड़ानों, खासकर कनेक्टिंग फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

हिसार एयरपोर्ट से बढ़ाई जाएंगी उड़ानें: सीएम नायब सैनी

हिसार एयरपोर्ट से बढ़ाई जाएंगी उड़ानें: सीएम नायब सैनी

HighLights

  1. हिसार एयरपोर्ट से कनेक्टिंग उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया

  2. मुख्यमंत्री ने 11 प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

  3. गुरुग्राम, यमुनानगर, रेवाड़ी सहित कई ऊर्जा परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हिसार एयरपोर्ट से देश के अलग-अलग हिस्सों में उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। विशेषकर कनेक्ट फ्लाइट्स पर फोकस रहेगा, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को लाभ हो सके।

कनेक्टिंग फ्लाइट वह यात्रा है, जिसमें अंतिम गंतव्य पर पहुंचने के लिए बीच के किसी हवाई अड्डे पर विमान बदलना पड़ता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को ‘स्टेट प्रगति पोर्टल’ के तहत चल रही 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 11 विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि हिसार एयरपोर्ट के पास आईएमसी (इंटिग्रेटिड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर) के कार्य को तेजी से पूरा करवाया जाए।

1578 एकड़ में परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और परियोजना के निर्माण कार्य का टेंडर किया जा चुका है। ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने बताया कि गुरुग्राम की 11 केवी फीडर लाइन नवीनीकरण की एक परियोजना में 93 प्रतिशत तथा दूसरी में 79 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

जगाधरी क्षेत्र में आरडीएसएस परियोजना को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत संयंत्र में 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल यूनिट की स्थापना संबंधी कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। रेवाड़ी जिले में आरडीएसएस के तहत लास रिडक्शन परियोजना का लगभग 86 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और इसे 30 नवंबर तक पूरा करवा दिया जाएगा।

साढ़ौरा में 66 केवी सबस्टेशन को 220 केवी स्तर पर अपग्रेड करने की परियोजना का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कुरुक्षेत्र सर्कल में कृषि कनेक्शनों के लिए 4,717 एच-पोल लगाने तथा नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की परियोजना का 57 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कैथल सर्कल में 2847 एच-पोल एवं नए ट्रांसफार्मरों से संबंधित परियोजना का 72 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

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