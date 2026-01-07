हिमाचल सरकार ने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर लगाया 'लैंड रेवेन्यू सेस', पंजाब ने क्यों बताया साजिश?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाटर सेस लगाने में विफल रहने के बाद अब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर 'लैंड रेवेन्यू सेस' लगाने का निर्णय लिया है। इससे पंजाब पर वार्षिक लगभग 200 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। पंजाब ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है।

जल स्रोत विभाग के मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने इसे संघीय सिद्धांतों पर हमला और पंजाब के हितों के खिलाफ एक सीधा षड्यंत्र बताया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) पर 500 करोड़ रुपये का निराधार और गैर-कानूनी वित्तीय बोझ डालने की कड़ी निंदा की है।

कहा कि यह टैक्स लगाना गैर-कानूनी है और मंजूर नहीं है। हम इस मुद्दे को मंत्री गोयल ने इसे पंजाब के हितों के खिलाफ सीधा षड्यंत्र बताया बीबीएमबी के सामने, कोर्ट में और हर संभव मंच पर पूरी ताकत से उठाएंगे।