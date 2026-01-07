हिमाचल सरकार ने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर लगाया 'लैंड रेवेन्यू सेस', पंजाब ने क्यों बताया साजिश?
हिमाचल सरकार ने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर 'लैंड रेवेन्यू सेस' लगाया है, जिससे पंजाब पर सालाना 200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। पंजाब ने इसका कड़ा विरोध करत ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाटर सेस लगाने में विफल रहने के बाद अब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर 'लैंड रेवेन्यू सेस' लगाने का निर्णय लिया है। इससे पंजाब पर वार्षिक लगभग 200 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। पंजाब ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है।
जल स्रोत विभाग के मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने इसे संघीय सिद्धांतों पर हमला और पंजाब के हितों के खिलाफ एक सीधा षड्यंत्र बताया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) पर 500 करोड़ रुपये का निराधार और गैर-कानूनी वित्तीय बोझ डालने की कड़ी निंदा की है।
कहा कि यह टैक्स लगाना गैर-कानूनी है और मंजूर नहीं है। हम इस मुद्दे को मंत्री गोयल ने इसे पंजाब के हितों के खिलाफ सीधा षड्यंत्र बताया बीबीएमबी के सामने, कोर्ट में और हर संभव मंच पर पूरी ताकत से उठाएंगे।
मंगलवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में गोयल ने स्पष्ट किया कि इस तथाकथित नए सेस का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह कांग्रेस की पुरानी दादागिरी का एक और उदाहरण है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 6 मार्च, 2023 को 'वॉटर सेस' लगाने की कोशिश की थी, जिसे चुनौती दी गई थी और अंततः इसे गैर-कानूनी बताकर वापस ले लिया गया था। गोयल ने कहा कि भाखड़ा बांध और हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 1950 के दशक में जमीन अधिग्रहीत की गई थी और जमीन मालिकों को मुआवजा भी दिया जा चुका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।