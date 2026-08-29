खुले तारों से मौतें रोकें, वरना अफसर जिम्मेदार, चंडीगढ़ और मोहाली के नया गांव में हादसों से हाईकोर्ट सख्त
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नयागांव में खुले बिजली के तारों से हो रही मौतों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ...और पढ़ें
HighLights
हाईकोर्ट ने खुले बिजली तारों से मौतों पर चिंता जताई।
सुरक्षा व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करने का सख्त निर्देश।
लापरवाही पर फसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। चंडीगढ़, नयागांव और आसपास के क्षेत्रों में खुले और खतरनाक बिजली के तारों से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिजली अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को इस तरह दुरुस्त किया जाए कि किसी भी व्यक्ति की जान खतरे में न पड़े।
यदि अधिकारियों ने तुरंत आवश्यक कदम नहीं उठाए, तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। नयागांव के पार्षद भूपिंदर सिंह द्वारा दाखिल जनहित याचिका में इस मुद्दे को उठाया गया है।
अदालत ने कहा कि यह मामला गंभीर है और बिजली आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अदालत ने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को तत्काल सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
याचिका में बिजली के तारों की खराब स्थिति के कारण हुए कई हादसों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग की पीएचडी शोधार्थी की मौत का मामला भी शामिल है।
28 जुलाई को दक्षिण परिसर में गर्ल्स हॉस्टल-8 के पास खुले बिजली के तारों की चपेट में आने से शोधार्थी की जान चली गई थी। इसके कुछ दिन बाद, 8 अगस्त को नयागांव के विकासनगर में एक आठ वर्षीय बच्ची की भी बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई।
आरोप है कि बच्ची नीचे लटक रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गई थी। याचिकाकर्ता ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिजली के खुले तारों के संपर्क में आने से लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत या घायल होने की घटनाएं सामने आई हैं।
उन्होंने खतरनाक बिजली उपकरणों और तारों को तुरंत हटाने, उनकी मरम्मत कराने और सुरक्षित करने का निर्देश देने की मांग की थी। बरसात में जलभराव होने के कारण करंट फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
हाईकोर्ट ने बिजली अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली वितरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से किया जाए और ऐसी कोई स्थिति न रहे जिससे मानव जीवन को खतरा हो। अदालत ने आदेश की प्रति पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और अनुपालन हलफनामा भी मांगा है।