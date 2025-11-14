पहले क्लास लगाओ- फिर हमारे पास आना, पंजाब यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट की फटकार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सीनेट चुनाव की अधिसूचना की मांग पर अड़े छात्रों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कहा कि पहले क्लास लगाओ फिर किसी मांग को लेकर आना, अभी धरना खत्म करने के आदेश हुए हैं।

छात्र कई दिनों से धरना दे रहे हैं। किसानों और नेताओं का समर्थन भी उनको मिल रहा है। 10 नवंबर को महाप्रदर्शन किया गया था, जिससे चंडीगढ़ और मोहाली के लोग जाम की वजह से परेशान हुए थे। प्रदर्शन की वजह से क्लासें भी प्रभावित हो रही हैं