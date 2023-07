High Court: भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार IAS संजय पोपली को हाईकोर्ट ने दी राहत

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आईएएस संजय पोपली को राहत देते हुए उन्हें गत वर्ष जून की एफआईआर में जमानत दे दी है। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस के रिमांड पर होने के चलते वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उनके खिलाफ मोहाली विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 7ए और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया।

हाईकोर्ट ने संजय पोपली को राहत दी।

चंडीगढ़,राज्य ब्यूरो: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आईएएस संजय पोपली को राहत देते हुए उन्हें गत वर्ष जून की एफआईआर में जमानत दे दी है। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस के रिमांड पर होने के चलते वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आईएएस संजय पोपली को पिछले साल भ्रष्टाचार मामले में नामजद कर 21 जून को चंडीगढ़ से उनके निवास स्थान से किया था। इस मामले में उनके खिलाफ मोहाली विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 7ए और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। संजय पोपली पर आरोप है कि जिस समय संजय पोपली वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सीईओ थे, तब उनके साथ सहायक सचिव संदीप वत्स ने नवांशहर के एक ठेकेदार से 7.30 करोड़ की पेमेंट की अदायगी करने की एवज में कुल रकम का 7 फीसदी हिस्सा मांगा था। जिसके बाद ठेकेदार ने इसकी कॉल रिकार्ड कर इसे मुख्यमंत्री की एंटी करप्शन हेल्पलाइन में भेज दिया था। इसी मामले में विजिलेंस ने संजय पोपली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि नियमित जमानत की मांग को लेकर पोपली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है।

Edited By: Paras Pandey