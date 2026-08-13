तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर हाईकोर्ट चिंतित, आरोपितों को जमानत देते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। इसके लिए अदालतों को भी जमानत देते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। ...और पढ़ें
HighLights
दिसंबर 2025 में दर्ज एक मामले में नहीं दी जमानत।
बढ़ रहा साइबर अपराध समाज के लिए गंभीर चुनौती।
आरोपी सुशील कौशिक की जमानत याचिका की खारिज।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए जमानत देने में अदालतों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता बताई है। अदालत ने कहा कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और जमानत मिलने के बाद आरोपित के दोबारा अपराध करने की आशंका पर ध्यान देना आवश्यक है।
यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ साइबर थाना में दिसंबर 2025 में दर्ज एक मामले में आरोपित सुशील कौशिक की जमानत याचिका खारिज करते हुए की। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में जमानत देने से जांच प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर ठगी अब केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि संगठित गिरोहों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है। इन अपराधों में तकनीक का उपयोग होने के कारण इनकी कड़ियां कई राज्यों और देशों तक जुड़ी होती हैं। ऐसे मामलों की जांच सामान्य आपराधिक मामलों की तुलना में अधिक जटिल होती है।
अदालत ने यह भी कहा कि साइबर अपराध आम लोगों की मेहनत की कमाई को निशाना बनाते हैं, इसलिए इन मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती। साइबर ठगी का प्रभाव केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे लोगों का डिजिटल व्यवस्था और बैंकिंग तंत्र पर विश्वास भी प्रभावित होता है। हाईकोर्ट ने जमानत पर विचार करते समय यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि आरोपी की रिहाई से जांच प्रभावित न हो।