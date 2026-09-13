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मोहाली में 121 एमएम बारिश, चंडीगढ़ में भी जमकर बरसे बादल, पंचकूला रहा सूखा

By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
Published: Sun, 13 Sep 2026 07:45 PM (IST)

रविवार को मोहाली और चंडीगढ़ में भारी वर्षा हुई, जबकि पंचकूला में नाममात्र के ही छींटे पड़े। मौसम विभाग ने ...और पढ़ें

वर्षा के बाद मोहाली की सड़कों पर जलभराव हो गया, इससे टू व्हीलर चालकों को परेशानी हुई। फोटो : संजय घिल्डियाल

वर्षा के बाद मोहाली की सड़कों पर जलभराव हो गया, इससे टू व्हीलर चालकों को परेशानी हुई। फोटो : संजय घिल्डियाल

HighLights

  1. मोहाली में 121 एमएम, चंडीगढ़ में 38.3 एमएम बारिश दर्ज की गई।

  2. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया।

  3. बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  ट्राईसिटी में मौसम ने तीन रंग दिखाए। मोहाली में दोपहर 12.30 बजे शुरू हुई बारिश ने यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया। एयरपोर्ट रोड पर रिकार्ड 121 एमएम बारिश हुई। वहीं, चंडीगढ़ में 1.15 बजे बारिश शुरू हुई, जिसमें 38.3 एमएम वर्षा दर्ज की गई।

पंचकूला में केवल नाममात्र की बारिश हुई। मानसून की विदाई में 15-16 दिन बचे हैं, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रही है। मौसम विभाग के अनुसार, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 121 एमएम बारिश इस सीजन की सबसे अधिक है। विभाग ने अगले चार दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

गर्मी से परेशान शहरवासियों के लिए रविवार की बारिश राहत की फुहार साबित हुई। सुबह आसमान साफ था, लेकिन दोपहर होते ही बादल छा गए और मूसलधार बारिश लगभग तीन घंटे तक जारी रही।

बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। बारिश ने शहर को पानी-पानी कर दिया, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों को।

तेज बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। दोपहर में अचानक शुरू हुई तेज बारिश ने प्रमुख सड़कों पर वाहनों की गति को धीमा कर दिया। कई स्थानों पर सड़क किनारे और निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। कई जगह वाहन चालकों को बारिश रुकने का इंतजार करते हुए देखा गया।

मोहाली और जीरकपुर में भी बिगड़े हालात

मोहाली और जीरकपुर में भी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। लगभग तीन घंटे की बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। बारिश के दौरान लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।