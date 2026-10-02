हरियाणा में चार अक्टूबर से शुरू होंगी स्कूली खेल प्रतियोगिताएं, शिक्षा निदेशालय ने बदला शेड्यूल
हरियाणा में 59वीं राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का शेड्यूल बदल दिया गया है। अब ये प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी।
HighLights
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने खेल शेड्यूल में बदलाव किया।
प्रतियोगिताएं 4-6 अक्टूबर और 9-11 अक्टूबर को होंगी।
खिलाड़ियों के लिए परिवहन और ठहरने की व्यवस्था के निर्देश।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 59वें राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं के शेड्यूल में बदलाव किया है। जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के अनुरोध के बाद विभाग ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है।
पहले चरण की प्रतियोगिताएं चार से छह अक्टूबर तथा दूसरे चरण की प्रतियोगिताएं नौ से 11 अक्टूबर तक होंगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से जिला उपायुक्तों तथा जिला खेल अधिकारियों व परिवहन विभाग के महाप्रबंधकों को भी पत्र भेजा गया है।
परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि दूसरे जिलों से आने-जाने वाले खिलाडिय़ों के लिए आवश्यकतानुसार बसों की निर्बाध सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इन खेल प्रतियोगिताओं के संचालन और खिलाडिय़ों के खान-पान व ठहरने का खर्च अपने स्वयं के तय बजट व स्कीम से ही जारी करेंगे।
अकादमिक सेल को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस नए टाइम टेबल को टीचर्स डायरी में अपडेट करें ताकि स्कूलों की नियमित पढ़ाई और परीक्षाओं पर इसका असर न पड़े।