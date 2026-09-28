हरियाणा का युवक मोहाली में पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार, एयरपोर्ट चौक के पास कार में बैठा था

जागरण संवाददाता, मोहाली। हरियाणा के जींद जिले के सफीदों कस्बे का एक युवक मोहाली में पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा गया। वह एयरपोर्ट चौक के पास अपनी कार में बैठा था। पूछताछ में उसने अपना नाम संजय बताया।

ऑपरेशन सेल की टीम सूचना मिली कि छत लाइटों से एयरपोर्ट चौक की तरफ जाने वाली सड़क की बाईं ओर सर्विस रोड पर सफेद रंग की एचआर नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार में एक युवक पिस्टल लिए बैठा है और वह किसी का इंतजार कर रहा है।