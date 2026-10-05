Thar से हरियाणा की शराब बरामद, राजस्थान का युवक गिरफ्तार, मुबारकपुर में पंजाब पुलिस की कार्रवाई

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। मुबारकपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक थार गाड़ी से हरियाणा में बिक्री के लिए निर्धारित शराब की तीन पेटियां बरामद की हैं। पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

आरोपित की पहचान राजस्थान के उदयपुर निवासी मनजीत सिंह चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार एएसआई सुरिंदर सिंह को चार अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मुबारकपुर पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की।

इसी दौरान मुबारकपुर बस अड्डे की तरफ से आ रही काले रंग की थार गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान गाड़ी से एक पेटी अमृत अमलगम माल्ट व्हिस्की और दो पेटियां वैट-69 ब्लेंडेड स्काच व्हिस्की बरामद हुईं।