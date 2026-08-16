'पंजाब में भाजपा सत्ता में आई तो नशा तस्करों को खदेड़ेंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे'; हरियाणा CM सैनी का बड़ा बयान



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर राजनीतिक हमला बोला। अमृतसर के रामपुरा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आप सरकार ने चुनाव से पहले किए वादे पूरे नहीं किए।

सैनी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता भाजपा को सत्ता सौंपती है तो प्रदेश से नशा तस्करों को खदेड़ने, युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकालने और गुंडागर्दी खत्म कर स्वच्छ प्रशासन देने की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे।

नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल के पुराने चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि आप ने ईमानदार शासन देने की बात कही थी, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में कथित अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने अदालत के सामने अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार के वादे के बावजूद युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे और कर्मचारियों को भी समय पर वेतन व डीए नहीं मिल रहा।

जनकल्याणकारी नीतियां करेंगे लागू हरियाणा की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर जिले में मेडिकल काॅलेज खोलने की दिशा में काम हो रहा है, जबकि पंजाब सरकार को बताना चाहिए कि उसने कितने नए मेडिकल काॅलेज खोले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो हरियाणा की जनकल्याणकारी नीतियों को पंजाब में भी लागू किया जाएगा।

युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने की अपील इससे पहले रामपुरा स्थित सुलहाकुल मंदिर में सत्संग को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने पंजाब के युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा सिर्फ युवा के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे परिवार के सपनों को भी तोड़ देता है।

युवाओं से पढ़ाई, खेल, कौशल और मेहनत को जीवन का आधार बनाने की अपील की। उन्होंने सुलहाकुल मिशन की ओर से 40 गांवों के स्वास्थ्य क्लबों में कबड्डी और वालीबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के प्रयासों की सराहना की और कहा कि युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना नशे के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी कदम है।

‘राम नाम मन को स्थिर करता है’ मुख्यमंत्री ने कहा कि राम नाम का सिमरन मन को स्थिर करता है और कठिन परिस्थितियों में सही रास्ता चुनने की शक्ति देता है। उन्होंने सुलहाकुल मिशन की सामाजिक सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड काल में भी मिशन ने जरूरतमंद परिवारों की मदद की।