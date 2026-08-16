सुखबीर बादल पर हमले की NIA जांच की मांग, हरसिमरत कौर ने अमित शाह को लिखा पत्र; बड़ी साजिश की जताई आशंका

रोहित कुमार, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर 13 अगस्त को महाराष्ट्र के नांदेड स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर में हुए हमले को लेकर बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है।

उन्होंने दोनों हमलों की कड़ियां जोड़कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग की है। 16 अगस्त को लिखे पत्र में हरसिमरत ने कहा कि 13 अगस्त 2026 की घटना और चार दिसंबर 2024 को श्री हरमंदिर साहिब में हुए हमले के पीछे किसी बड़ी साजिश की भी जांच होनी चाहिए।

हरसिमरत ने कहा कि वह अपने बच्चों और सुखबीर बादल के साथ गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद बाहर निकल रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने तलवार से सुखबीर बादल पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि सुखबीर के दाहिने हाथ में चोट आई।

सुरक्षा में तैनात कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर को रोकने में अहम भूमिका निभाई। हरसिमरत ने कहा कि अगर सुरक्षा कर्मी समय पर हस्तक्षेप नहीं करता तो वह और उनके बच्चे भी निशाना बन सकते थे। दोनों हमलों में कई समानताएं बताईं पत्र में हरसिमरत ने चार दिसंबर 2024 को श्री हरमंदिर साहिब में सुखबीर बादल पर हुए हमले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाएं पवित्र गुरुघरों में उस समय हुईं, जब सुखबीर धार्मिक सेवा में लगे थे। दोनों हमलों का उद्देश्य सुखबीर बादल को निशाना बनाना था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है और क्या इनके पीछे कोई बड़ी साजिश है।

उन्होंने 2024 के हमले के आरोपित नारायण सिंह चौरा का उल्लेख करते हुए कहा कि उसके कथित चरमपंथी संबंधों की जानकारी पंजाब पुलिस को थी। पत्र के अनुसार, उसके बारे में यह भी जानकारी थी कि उसने सुखबीर बादल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। इसके बावजूद उसे गुरुद्वारा परिसर में स्वतंत्र रूप से घूमने और सुखबीर तक पहुंचने का अवसर मिला। इसे उन्होंने गंभीर सुरक्षा चूक बताया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल हरसिमरत ने तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरपाल सिंह रंधावा का भी पत्र में उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले से दो दिन पहले उनकी आरोपित से मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच बातचीत की तस्वीरें भी सामने आई थीं। उन्होंने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की।

उन्होंने चार दिसंबर की घटना के बाद तत्कालीन अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। हरसिमरत के अनुसार, हमले के तुरंत बाद हमलावर और सुरक्षा चूक की जांच करने के बजाय ऐसी बातें सामने आईं जिनमें हमले को सुखबीर बादल द्वारा सहानुभूति हासिल करने के लिए करवाए जाने की आशंका जताई गई। उन्होंने इसे गंभीर और चिंताजनक बताया।

पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल हरसिमरत ने कहा कि 13 अगस्त के हमले के बाद भी पुलिस ने शुरुआत में सुखबीर बादल, उनकी सुरक्षा टीम और मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज नहीं किए। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय थाना प्रभारी के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि संबंधित अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था कि उसे घटना की जानकारी कई घंटे बाद मिली। तब तक घटना टेलीविजन चैनलों, इंटरनेट माध्यमों और समाचार पोर्टलों पर प्रसारित हो चुकी थी।

उन्होंने कहा कि इतने गंभीर हमले को सामान्य घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से घटना के बाद दिए गए कुछ बयानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक या धार्मिक आधार पर हिंसा को सामान्य या उचित ठहराने से ऐसा माहौल बन सकता है, जिसमें सार्वजनिक हस्तियों पर हमलों को बढ़ावा मिले।

उन्होंने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है, इसलिए ऐसे मामलों को केवल कानून-व्यवस्था का विषय मानकर नहीं देखा जा सकता। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जांच के नाम पर परेशान या प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए।