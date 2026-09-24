चुनाव से पहले पंजाब में ईडी की कार्रवाई तेज, हरपाल चीमा ने केंद्र पर साधा निशाना

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है।

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) से जुड़े मामले में पंजाब समेत कई राज्यों में ईडी की कार्रवाई के बीच वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चीमा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि चुनाव करीब आते ही पंजाब में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि आप नेताओं, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है।

चीमा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये केवल छापे नहीं हैं, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब ने कभी दबाव के आगे सिर नहीं झुकाया और आगे भी नहीं झुकेगा।

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी सीधा निशाना साधते हुए लिखा, "जब भी मोदी को खतरा महसूस होता है, वह ईडी को आगे कर देते हैं।" हालांकि, चीमा ने अपनी पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि ईडी की कौन-कौन सी कार्रवाई को वह राजनीतिक दबाव से जोड़ रहे हैं।

गमाडा मामले में कई ठिकानों पर कार्रवाई गौरतलब है कि गमाडा से जुड़े मामले में ईडी ने दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में कई ठिकानों पर तलाशी और सर्वे की कार्रवाई शुरू की है। एजेंसी की ओर से यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की जा रही है। कार्रवाई में रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों के प्रमोटर, निदेशक और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों के अलावा सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं।