नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपित ने गिरफ्तारी के बाद थाने में मचाई तोड़फोड़; पुलिसकर्मी घायल

पुलिस स्टेशन में नाबालिग लड़की से की थी छेड़छाड़, गिरफ्तारी के बाद थाने में की तोड़फोड़; पुलिसकर्मी हुए घायल

डेराबस्सी, संवाद सहयोगी: थाने में 14 साल की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी ने थाने में तोड़फोड़ की। उसे गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस के एक एएसआई बरिंदर सिंह और एक पुलिसकर्मी घायल हो गये। मौके से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कल 14 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गांव घोलूमाजरा निवासी संदीप कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था ।जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पटियाला जेल छोड़ने गई थी पुलिस आज पुलिस पार्टी आरोपित को पटियाला जेल छोड़ने गई थी, लेकिन उसके अस्वस्थ होने के कारण जेल प्रशासन ने उसे पहले अस्पताल ले जाने को कहा। पुलिस पार्टी उसे सिविल अस्पताल ले गई, जहां से उसे मोहाली फेज 6 अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पुलिस उसे कल ले जाने वाली थी। वह आज थाने में था इसी दौरान बेकाबू गया, गुस्से में आकर आरोपी ने थाने की खिड़कियां तोड़ दीं। उसे गिरफ्तार करते समय एएसआई बरिंदर सिंह और एक कांस्टेबल घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाचार लिखे जाने तक आरोपी हंगामा कर रहा था।

