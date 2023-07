HIIMS Chandigarh: किडनी रोगियों को डायलिसिस से मिल रही मुक्ति, ग्रेडसिस्टम की मदद से ठीक हो रहे हैं मरीज

HIIMS Chandigarh हिम्स ग्रुप आफ हास्पिटल्स के को-फाउंडर डा. बिस्वरूप राय चौधरी ने आईआईटी मंडी में आयोजित एक सम्मेलन में दावा किया कि हिम्स ग्रुप के अस्पतालों में गुरुत्वाकर्षण एवं तापमान आधारित ग्रेड सिस्टम की मदद से 75 प्रतिशत क्रोनिक किडनी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। दुनिया में पहली बार है कि किडनी रोगियों को डायलिसिस से मुक्ति मिल रही है और 75 प्रतिशत तक रोगी ठीक हो रहे हैं।

HIIMS Chandigarh: किडनी रोगियों को डायलिसिस से मिल रही मुक्ति : जागरण

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: हिम्स ग्रुप के अस्पतालों में गुरुत्वाकर्षण एवं तापमान आधारित ग्रेड सिस्टम की मदद से 75 प्रतिशत क्रोनिक किडनी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। दुनिया में पहली बार है कि किडनी रोगियों को डायलिसिस से मुक्ति मिल रही है और 75 प्रतिशत तक रोगी ठीक हो रहे हैं। यह दावा ग्रेड सिस्टम के आविष्कारक एवं हिम्स ग्रुप आफ हास्पिटल्स के को-फाउंडर डा. बिस्वरूप राय चौधरी ने आईआईटी मंडी में आयोजित एक सम्मेलन में किया। इस पर डा. चौधरी ने आईआईटी मंडी के विशेषज्ञों का एक दौरा हिम्स चंडीगढ़ में कराने की बात कही, ताकि यहां आने वाले मरीजों में इस तकनीक के जरिए बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर प्रो. लक्ष्मीधर बहेरा ने ग्रैड सिस्टम के प्रोटोकाल को प्रस्तावित सेंटर आफ एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन में लागू करने की इच्छा जताई। वह विशेषज्ञों की टीम के साथ डा. चौधरी की मौजूदगी में चंडीगढ़ के निकट हिम्स अस्पताल में ग्रैड प्रणाली की समीक्षा करने के लिए आएंगे। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसके लिए डा. चौधरी को हाल ही में आमंत्रित किया था। पंजाब इंजीनियरिंग कालेज (पेक) चंडीगढ़ के डायरेक्टर डा. बलदेव सेतिया ने कहा पेक के पूर्व छात्र डा. चौधरी की उपलब्धियां देखकर मुझे खुशी हुई। इस मौके पर आईआईटी जम्मू के डायरेक्टर प्रो. मनोज गौर भी मौजूद थे। डा. चौधरी ने सभी को अपनी किताब ऐंड आफ ट्रांसप्लांट भेंट की। ग्रेड सिस्टम से ऐसा होता है इलाज ग्रेड सिस्टम में किडनी मरीज को 3 माह तक प्रतिदिन 2 घंटे 40 डिग्री तापमान के पानी में बैठना होता है, जिससे त्वचा तीसरे किडनी जैसा व्यवहार करने लगती है। मरीजों को डिप डाइट दी जाती है और उनकी निगरानी ग्रेड ऐप द्वारा की जाती है। दयानंद आयुर्वेदिक कालेज जालंधर व श्रीधर यूनिवर्सिटी ने ग्रेड पर स्टडी की है, जिसका ब्यौरा ऐंड ऑफ ट्रांसप्लांट में है।

