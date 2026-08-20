'सरकार की शह पर समय से पहले दिल्ली कूच', राजेवाल का पंधेर पर गंभीर आरोप; किसान नेता बोले- सबूत दें या माफी मांगें
दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं बलबीर सिंह राजेवाल और सरवन सिंह पंधेर के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राजेवाल ने पंधेर पर केंद्र की शह पर आंदोलन कमजोर करने का आरोप लगाया।
HighLights
राजेवाल ने पंधेर पर लाल किले कूच को लेकर आरोप लगाए।
पंधेर ने आरोपों के सबूत या सार्वजनिक माफी की मांग की।
राजेवाल ने चंडीगढ़ में 1 सितंबर से 7 दिवसीय धरने की घोषणा की।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। करीब पांच साल पहले दिल्ली में हुए किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने आंदोलन के दौरान लाल किले की ओर कूच को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।
राजेवाल ने पंधेर पर केंद्र सरकार की शह पर समय से पहले दिल्ली कूच करने का आरोप लगया जिससे पुलिस को उन पर कार्रवाई करने का मौका मिल गया। वहीं, पंधेर ने इस आरोप को गंभीर बताते हुए कहा कि अगर राजेवाल के इसके कोई सुबूत हैं तो वह उन्हें सार्वजनिक करें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगें।
साथियों के साथ पंधेर तीन घंटे पहले रवाना हो गए
राजेवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले की ओर जाने का निर्धारित समय सुबह 10 बजे था, लेकिन सरवन सिंह पंधेर अपने साथियों के साथ करीब तीन घंटे पहले ही वहां के लिए रवाना हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंधेर ने ऐसा केंद्र सरकार के कहने पर किया, जिससे केंद्र सरकार को कार्रवाई का बहाना मिल गया।
उन्होंने कहा कि इसी कारण पंधेर पर आंदोलन को कथित तौर पर बेचने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन आरोप पर सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि राजेवाल के पास आरोपों के समर्थन में कोई तथ्य और सुबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए अन्यथा उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
दोनों किसान नेताओं के बीच शुरू हुई इस जुबानी जंग के कारण आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच यह विवाद और बढ़ने की संभावना है। किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों के बीच पहले भी रणनीति और नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं।
एक सितंबर से किसान सात दिन चंडीगढ़ में करेंगे प्रदर्शन
राजेवाल राजेवाल ने किसान आंदोलन को पंजाब के पर्यावरण और पानी के मुद्दे से जोड़ते हुए कहा कि प्रदेश का पानी लगातार दूषित हो रहा है और इसे बचाने के लिए बड़े संघर्ष की आवश्यकता है।
किसानों के मुद्दों के साथ पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से उनके किसान संगठन की ओर से एक सितंबर से चंडीगढ़ में सात दिवसीय धरना देने की घोषणा की गई है। धरने के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।