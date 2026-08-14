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बैंकों में जमा सरकारी फंड की हर 3 महीने में होगी जांच, हरियाणा में 661 करोड़ के घोटाले के बाद सरकार सख्त

By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:38 PM (IST)

हरियाणा सरकार ने 661 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के बाद वित्तीय अनियमितताओं पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

बैंकों में जमा सरकारी फंड की अब हर तीन महीने में होगी जांच।

बैंकों में जमा सरकारी फंड की अब हर तीन महीने में होगी जांच।

HighLights

  1. 661 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के बाद सरकार सख्त

  2. सरकारी फंड की बैंकों में हर तीन महीने में जांच होगी

  3. MD/CEO को वित्त विभाग को तिमाही प्रमाण पत्र देना होगा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्माल बैंक में हुए 661 करोड़ रुपये के घोटाले की चल रही सीबीआइ जांच के बीच प्रदेश सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए सभी सरकारी कंपनियों, बोर्ड-निगमों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों को बैंकों में जमा सरकारी फंड की हर तीन महीने में जांच करानी होगी। इस दौरान बचत, चालू, टर्म डिपाजिट और फ्लेक्सी खातों की भी समीक्षा की जाएगी।

वित्त विभाग ने सभी प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बैंकों में जमा फंड के सत्यापन और मिलान की व्यवस्था लागू करने के लिए तिमाही प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। बाकायदा एक प्रोफार्मा जारी किया गया है।

संबंधित संस्था के एमडी या सीईओ को इस प्रोफार्मा को भरकर हस्ताक्षरों के साथ बैंक खातों में जमा धनराशि के सत्यापन एवं खातों के रिकार्ड से मिलान की पुष्टि करनी होगी। यह प्रोफार्मा उन्हें हर तिमाही वित्त विभाग द्वारा नामित संस्था के निदेशक को भेजना होगा।

एमडी और सीईओ को प्रमाणपत्र में संस्था के विभिन्न बैंक खातों में जमा धनराशि को संबंधित तिमाही के खातों की कापी से सत्यापित और मिलान किए जाने की पुष्टि करनी होगी। प्रमाणपत्र में यह भी घोषित करना होगा कि प्रमाणन की तारीख तक खातों में कोई विसंगति नहीं है। इसके अलावा संस्थाओं को यह प्रमाणित करना होगा कि बैंक खाते वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार खोले और संचालित किए जा रहे हैं।

बैंकों में जमा ब्याज पर भी रहेगी नजर

बैंक द्वारा निवेश के समय खाते या एफडीआर पर दिए गए ब्याज को संबंधित खाते में सही तरीके से जमा किए जाने और उसके सत्यापन की भी पुष्टि करनी होगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट (बीआरएस) तैयार किए जाने तथा उसमें दर्शाए गए बैलेंस का संस्था की लेखा पुस्तकों-बैलेंस शीट और संबंधित बैंकों के बैलेंस से मिलान किया जाएगा। संस्था को अपने अंतिम स्टैच्यूटरी ऑडिट, एजी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की स्थिति का भी उल्लेख करना होगा।

ऑडिट संतोषजनक होने की देनी होगी गारंटी

एमडी और सीईओ को प्रमाणपत्र में यह दर्ज करना होगा कि संबंधित ऑडिट संतोषजनक पाए गए और कोई विसंगति या अनियमितता इंगित नहीं की गई। प्रमाणपत्र को एमडी/सीईओ के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, तारीख और आधिकारिक मुहर के साथ वित्त विभाग के नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।