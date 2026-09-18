चंडीगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर! आज से भारत टैक्सी शुरू, ड्राइवर होंगे हिस्सेदार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सहकारी क्षेत्र की पहल के तहत भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत 18 सितंबर से होगी। चंडीगढ़ प्रशासन के सहकारिता विभाग की ओर से सेक्टर-9 स्थित नई यूटी सचिवालय इमारत के बहुउद्देशीय सभागार में शाम चार बजे शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में भारत टैक्सी का डिजिटल शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल तथा केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। डिजिटल शुभारंभ के बाद भारत टैक्सी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

चालक होंगे सहकारी व्यवस्था के हिस्सेदार भारत टैक्सी की खासियत यह है कि इसमें टैक्सी चालकों को केवल सेवा प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि सहकारी व्यवस्था के हिस्सेदार के रूप में जोड़ने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य तकनीक आधारित परिवहन सेवा में सहकारिता की भावना को लागू करना और चालकों की भागीदारी बढ़ाना है।