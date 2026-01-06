Language
    खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी! चंडीगढ़ में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मेडल विनर्स को कैश प्राइज, ये है अपलाई करने की आखिरी तारीख

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:32 AM (IST)

    चंडीगढ़ खेल विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देगा। नई खेल नीति (2023) के तहत, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच राष् ...और पढ़ें

    खेल विभाग नेशनल और इंटरनेशनल मेडल विजेता खिलाड़ियों को देगा कैश अवॉर्ड (फाइल फोटो)

    डॉ. सुमित श्योराण, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से खेलते हुए नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छा खबर है। यूटी खेल विभाग की ओर से नई स्पोर्ट्स पालिसी(2023) के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सत्र में मेडल जीतने पर कैश अवार्ड देने का फैसला लिया है। इस संबंध में खेल विभाग के चंडीगढ़ स्पोर्ट्स काउंसिल ने खिलाड़ियों से कैश अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं।

    खेल विभाग के अधिकारियों अनुसार नेशनल स्तर पर सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में पहला,दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को एकल या टीम गेम में मेडल जीतने पर कैश अवार्ड दिया जएगा। एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी खेल विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    खेल विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए पहली बार कैश अवार्ड के लिए खिलाड़ी घर बैठे आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खेल अधिकारियों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है जिससे कि खिलाड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। आवेदन करत

    जानकारी अनुसार खेल विभाग 29 अगस्त 2023 (स्पोर्ट्स पालिसी लांच) के बाद इंटरनेशनल स्तर पर मेडल विजेताओं को नियमों के तहत कैश अवार्ड दिया जाएगा। खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों को आवेदन का अंतिम मौका दिया गया है। आवेदन खेल विभाग की वेबसाइट www.sportsdeptt.chd.gov.in पर करना होगा।

    यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के निर्देशों के बाद अब खिलाड़ियों को मिलने वाली स्कालरशिप और कैश अवार्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल के लिए मिलने वाला कैश अवार्ड आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के एक से दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

    खेल विभाग खिलाड़ियों के अकाउंंट में सीधे पैसा ट्रांसफर कर देगा। बीते वर्ष इंटर स्कूल स्टेट प्रतियोगिताओं के मेडल विजेताओं को भी दस करोड़ से अधिक की राशि सीधे बैैंक अकाउंट में यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के हाथों सेक्टर-42 गवर्नमेंट कालेज आडिटोरियम और टैगोर थिएटर में आयोजित सम्मान समारोह में ट्रांसफर की गई थी।