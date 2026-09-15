चंडीगढ़: सोने-चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, देखें सभी कैरेट्स की पूरी रेट लिस्ट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी के तेवरों में नरमी देखने को मिली। स्थानीय ज्वेलर राजीव सहदेव के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम घटकर 1,55,900 रुपये पर आ गई है। सोने के साथ-साथ चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे चांदी प्रति 10 ग्राम 4 रुपये सस्ती होकर 237 रुपये पर आ गई।

28 अगस्त को 1.62 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद से सोने के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे आम ग्राहकों और निवेशकों की नजरें बाजार के रुख पर टिकी हुई हैं। 22 से 14 कैरेट सोने में कितनी दर्ज हुई गिरावट? इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत मंगलवार को 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जबकि सोमवार को इसका भाव 1,44,600 रुपये था। 18 कैरेट सोना भी 1,000 रुपये घटकर 1,18,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। 14 कैरेट सोने का भाव 93,900 रुपये रहा, जो पिछले दिन 94,700 रुपये था।

गोल्ड रेट में उतार-चढ़ाव का गिन्नी पर पड़ा असर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर गिन्नी के भाव पर भी पड़ा। मंगलवार को गिन्नी 1,18,700 रुपये की रही, जबकि सोमवार को इसका भाव 1,19,700 रुपये था। वहीं सोने की प्लेट का भाव 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।