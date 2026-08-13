चंडीगढ़ की तर्ज पर मोहाली को हरा-भरा बनाएगा गमाडा, ग्रीनरी बढ़ाने के लिए करोड़ों का प्लान तैयार

जागरण संवाददाता, मोहाली। चंडीगढ़ की तर्ज पर मोहाली को भी हरा-भरा बनाने की तैयारी है। इसके लिए गमाडा ने 15 करोड़ का प्लान तैयार किया है। शहर में हरियाली को बढ़ावा देने और प्रमुख सड़कों, ग्रीन बेल्ट, आंतरिक मार्गों व अन्य सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करने की दिशा में कई हार्टिकल्चर प्रोजेक्टों पर काम किया जाएगा।

इन परियोजनाओं में नई पौधारोपण व्यवस्था विकसित करने के साथ-साथ तय अवधि तक इनके रखरखाव का प्रविधान भी किया गया है।अधिकांश परियोजनाओं में विकास कार्य पूरा करने के बाद तीन वर्ष तक रखरखाव किया जाएगा, ताकि विकसित किए गए हरित क्षेत्रों और पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित हो सके।

यह होने हैं कार्य सबसे बड़ी परियोजना सेक्टर 76/77 से 88/89 जंक्शन तक रेलवे लाइन तक जाने वाली सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों पर हार्टिकल्चर वर्क विकसित करने की है। इस पर 4.65 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना को छह महीने में पूरा करने के बाद तीन साल तक इसका रखरखाव किया जाएगा।

इसके अलावा फेज-7/8 लाइट प्वाइंट से फेज-8/9 लाइट प्वाइंट तक, सेक्टर-62 की ग्रीन बेल्ट और आंतरिक सड़कों पर हार्टिकल्चर वर्क के विकास एवं रखरखाव की योजना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3.91 लाख रुपये है। इसके विकास के लिए छह महीने और रखरखाव के लिए तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।

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बावा व्हाइट हाउस के पास भी बढ़ाई जाएगी हरियाली बावा व्हाइट हाउस से 300 फुट चौड़ी एयरपोर्ट रोड भी हार्टिकल्चर वर्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर 3.88 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। विकास कार्य छह महीने में पूरा किया जाएगा और इसके बाद तीन वर्ष तक रखरखाव किया जाएगा।

वहीं, आईटी सिटी, एसएएस नगर की आंतरिक सड़कों पर पौधारोपण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 1.87 लाख रुपये का अनुमानित बजट रखा गया है। पौधारोपण का विकास कार्य तीन महीने में पूरा करने तथा तीन साल तक रखरखाव करने का प्रविधान है।

सेक्टर-67 के एन-चो में हार्टिकल्चर वर्क भी विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 79.07 लाख रुपये है। इसका विकास कार्य तीन महीने में पूरा किया जाना है और इसके बाद तीन साल तक रखरखाव किया जाएगा। छठी परियोजना के तहत पीआर-7 रोड पर गुरुद्वारा सोहाना साहिब, 68/69/78/79 तथा 67/68/79/80 जंक्शन पर हार्टिकल्चर वर्क विकसित किया जाएगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 55.61 लाख रुपये है। इसके विकास के लिए तीन महीने और रखरखाव के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।