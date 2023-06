Punjab News: नहर में डूबती किशोरी की जान बचाने वाले सिपाही को जनरल मनोज पांडे ने किया सम्मानित

चंडीगढ़, जागरण डिजिटल डेस्क। बीते दिनों सेना के जवान ने पटियाला से गुजरने वाली भाखड़ा नहर में डूब रही एक किशोरी की जान बचाई थी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो चंडीगढ़ के डिफेंस पीआरओ ने शेयर किया था।

अब किशोरी की जान बचाने वाले जवान को जनरल मनोज पांडे ने सम्मानित किया है। मनोज पांड ने किशोरी की जान बचाने के वीरतापूर्ण और निस्वार्थ मानवीय कार्य के लिए सिपाही नवनीता कृष्णन डी की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया।

#WATCH | Indian Army soldier, Sepoy DN Krishnan jumped into the ferocious Bhakra Canal near Patiala, Punjab & rescued a drowning teenage girl who had fallen in the canal: PRO Defence Chandigarh

सिपाही नवनीता ने डूबती हुई किशोरी को बचाने के लिए 23 जून तेजी से बहने वाली भाखड़ा नहर में छलांग लगा दी थी। जान को जोखिम में डालकर सेना के जवान ने डूबती किशोरी को रेस्क्यू किया।

General Manoj Pande #COAS commended and felicitated Sepoy Navaneetha Krishnan D for his gallant & selfless humane act of saving the life of a girl. Sepoy Navaneetha jumped into the fast flowing Bhakra Canal, near #Patiala, #Punjab on 16 June 23 to rescue the drowning girl and… pic.twitter.com/37z6CxEwWI— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) June 21, 2023