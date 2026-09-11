एडवोकेट गौरव शर्मा बने पंचकूला जिला बार के प्रधान, 327 वोट से दिव्य प्रताप सिसोदिया को हराया

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) पंचकूला को नए प्रधान मिल गया है। वार्षिक चुनाव 2026-27 में एडवोकेट गौरव शर्मा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है।

उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी दिव्य प्रताप सिसोदिया को 327 वोट के बड़े अंतर से हराया। शुक्रवार को हुए मतदान के बाद चुनाव समिति ने देर शाम परिणाम घोषित किए।

अध्यक्ष पद पर गौरव शर्मा को 786 और दिव्य प्रताप सिसोदिया को 459 वोट मिले। नतीजे घोषित किए जाने के बाद जिला अदालत परिसर में जश्न का माहौल बना रहा। विजेता उम्मीदवारों के उनके समर्थकों ने कंधे पर उठाकर जीत का जश्न बनाया।

अध्यक्ष पद के अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद पर मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा। हरि राम कशव ने रणधीर सिंह जागलान को महज नौ वोट से शिकस्त दी। कशव को 627, जबकि जागलान को 618 वोट मिले। गगनदीप को 321 वोट की बड़ी बढ़त वाइस प्रेसिडेंट (जनरल) पद पर गगनदीप सिंह ने जीवन सिंह सैनी को 321 वोट के अंतर से हराया।गगनदीप सिंह को 819 वोट मिले, जबकि जीवन सिंह सैनी को 498 वोट हासिल हुए। यह चुनाव में सबसे बड़े अंतर वाली जीतों में शामिल रही।

महिला आरक्षित वाइस प्रेसिडेंट पद पर सोनिया सैनी ने 259 वोट से जीत दर्ज की। उन्हें 753 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी निशा मलिक को 494 वोट हासिल हुए। सेक्रेटरी पद पर भी मुकाबला एकतरफा रहा। अमित सिंह मोर ने अशोक कुमार शर्मा को 163 वोट से हराया। मोर को 704 और अशोक कुमार शर्मा को 541 वोट मिले।

पांच पदों पर 1245 से 1247 तक वोट पड़े चुनाव परिणाम के अनुसार अध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पद के लिए 1245-1245 वोट पड़े। वहीं वाइस प्रेसिडेंट (जनरल) और महिला आरक्षित वाइस प्रेसिडेंट पद पर 1247-1247 वोट डाले गए। इससे पहले चुनाव को लेकर करीब 1450 अधिवक्ता मतदाता सूची में थे।

ये भी निर्विरोध चुने गए चुनाव समिति के अनुसार कुछ पदों पर प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन किया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी (महिला आरक्षित) पद पर दीक्षा शर्मा, लाइब्रेरी सेक्रेटरी (महिला आरक्षित) पद पर सोनिया गौड़ और ट्रेजरर पद पर गुरिंदर सिंह चंदेल निर्विरोध निर्वाचित चुने गए।