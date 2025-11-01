मोहाली के खरड़ में बैठ फर्जी गेमिंग एप से तीन करोड़ की ठगी, तीन शातिर गिरफ्तार, एक हरियाणा व दो गुजरात के
मोहाली साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी गेमिंग एप के जरिये ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सन्नी एन्क्लेव में छापेमारी कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक हरियाणा और दो गुजरात के रहने वाले हैं। आरोपितों से 20 मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में तीन करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। साइबर क्राइम पुलिस ने गेमिंग एप के जरिये ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। खरड़ के सन्नी एन्क्लेव के एक मकान से तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक हरियाणा और दो गुजरात के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जांच में तीन करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है।
एसएसपी हरमंदीप सिंह हंस हरियाणा के सिरसा जिले के अक्षय कुमार, गुजरात के पटन निवासी सितेश और चेतन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों से ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। 20 मोबाइल फोन, तीन लैपटाप, 41 एटीएम कार्ड और 9 चेक बुक बरामद हुए हैं। पुलिस खातों की फ्रीजिंग, लेन-देन ट्रेसिंग और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
एप डाउनलोड करने के बाद यूजर्स को जीतने की गारंटी
जांच में पता चला कि यह गिरोह फर्जी गेमिंग एप के जरिये लोगों को लुभाता था। एप डाउनलोड करने के बाद यूजर्स को जीतने की गारंटी और तुरंत पैसे कमाने का लालच दिया जाता था। छोटी राशि जमा करने पर शुरुआत में कुछ रिटर्न दिखाकर विश्वास जीता जाता था। फिर बड़ी राशि जमा करवाकर खाते खाली कर दिए जाते थे।
