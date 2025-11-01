मोहाली के खरड़ में बैठ फर्जी गेमिंग एप से तीन करोड़ की ठगी, तीन शातिर गिरफ्तार, एक हरियाणा व दो गुजरात के

जागरण संवाददाता, मोहाली। साइबर क्राइम पुलिस ने गेमिंग एप के जरिये ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। खरड़ के सन्नी एन्क्लेव के एक मकान से तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक हरियाणा और दो गुजरात के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जांच में तीन करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है।

एसएसपी हरमंदीप सिंह हंस हरियाणा के सिरसा जिले के अक्षय कुमार, गुजरात के पटन निवासी सितेश और चेतन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों से ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। 20 मोबाइल फोन, तीन लैपटाप, 41 एटीएम कार्ड और 9 चेक बुक बरामद हुए हैं। पुलिस खातों की फ्रीजिंग, लेन-देन ट्रेसिंग और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।