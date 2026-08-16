फेसबुक विज्ञापन के जरिए बिछाया साइबर ठगी का जाल, महिला से निवेश के नाम पर 23.27 लाख रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। निवेश के नाम पर साइबर ठगी के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की साइबर अपराध थाना टीम ने पश्चिम बंगाल से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान 32 वर्षीय मोहम्मद उमर के रूप में हुई है।

मामले में चंडीगढ़ निवासी महिला से कुल 23 लाख 27 हजार रुपये की ठगी की गई थी। पुलिस जांच में ठगी की रकम में से 17 लाख 30 हजार रुपये आरोपित के बैंक खाते में पहुंचने की बात सामने आई है।

कार्रवाई साइबर अपराध की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल, आइपीएस के निर्देश पर, साइबर अपराध एवं सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के पुलिस उपाधीक्षक के मार्गदर्शन तथा साइबर अपराध थाना प्रभारी की निगरानी में की गई। फेसबुक पर विज्ञापन देखकर व्हाट्सऐप समूह से जुड़ी पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसने फेसबुक पर निवेश से संबंधित एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन के माध्यम से वह साइबर ठगों के संपर्क में आई और उनके कहने पर एक व्हाट्सऐप समूह से जुड़ गई।

समूह के संचालक की ओर से निवेश पर बेहतर मुनाफे का भरोसा दिलाया गया। उसके निर्देश पर महिला ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 23,27,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसे ठगी का अहसास हुआ। शिकायत के आधार पर साइबर अपराध थाने में एफआइआर नंबर 87, दिनांक 21 जुलाई 2025 दर्ज की गई। मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। मनी ट्रेल से आरोपित तक पहुंची पुलिस जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और रकम के लेन-देन की कड़ी का विश्लेषण किया। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 17.30 लाख रुपये मोहम्मद उमर के बैंक खाते में जमा हुए थे।

आरोपित की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र अब्दुल सुभान, निवासी मार्टिन पाड़ा, वीआइपी नगर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई। वह मूल रूप से गया, बिहार का रहने वाला बताया गया है। तकनीकी और मैदानी जांच के आधार पर पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल में दबिश देकर मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया।

दो अन्य लोगों के शामिल होने का खुलासा पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपित ने कथित तौर पर इस साइबर ठगी में दो अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी दी है। पुलिस अब उनकी पहचान और भूमिका की जांच कर रही है तथा उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।