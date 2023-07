इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर बना रहा था शादी का दबाव, जन्मदिन पर दी जान से मारने की धमकी; आरोपित गिरफ्तार

Chandigarh इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती के बाद शादी का दबाव बनाने पर इनकार करने से गुस्साए युवक ने उसके जन्मदिन पर जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने आरोपित गुरुग्राम के सोहाना निवासी 20 वर्षीय हिमांशु जांगरा को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आइपीसी की धारा 354सी 506 और 67आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

शादी से इनकार पर जन्मदिन पर युवती को जान से मारने की धमकी, आरोपित गिरफ्तार : जागरण

