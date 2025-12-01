Language
    'बोलने की आजादी मिलने से कानून व्यवस्था हो सकती प्रभावित', पंजाब सरकार ने अमृतपाल को पेरोल देने से किया इनकार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल सिंह की पेरोल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने पंजाब सरकार को पेरोल अर्जी खारिज करने का आधार पेश करने का निर्देश दिया। राज्य के अधिवक्ता ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया और कहा कि पेरोल से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

    बोलने की आजादी मिलने से कानून व्यवस्था हो सकती प्रभावित- पंजाब सरकार

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह की पेरोल याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को निर्देश दिया गया कि उस मूलभूत आधार एवं सामग्री को पेश करे, जिसके आधार पर अमृतपाल सिंह की पेरोल अर्जी को खारिज किया गया था।

    खंडपीठ ने यह निर्देश तब जारी किया जब राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने अदालत में दलील दी कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ा है।

    उनका कहना था कि यदि अमृतपाल सिंह को पेरोल मिलती है तो उसे बोलने की आजादी मिल जाएगी और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।