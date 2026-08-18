चंडीगढ़ में आज 500 से 1000 तक का पेट्रोल मिलेगा फ्री, शाम 5 बजे पहुंच जाएं सेक्टर-10 और 7 के पंप पर

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी में आज पेट्रोल फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको पहुंचना होगा सेक्टर-7 के सिद्धू पेट्रोल पंप और सेक्टर-10 के ओबराय पेट्रोल पंप पर। यहां अमृतसर के रहने वाले राकेश त्रेहन पेट्रोल का लंगर लगाने जा रहे हैं।

राकेश त्रेहन शाम पांच बजे से सेक्टर-10 के पेट्रोल पंप पर 500 और एक हजार के कूपन बांटेंगे, जिससे जरिये लोग अपने वाहनों में पेट्रोल फ्री में भरवा सकेंगे। राकेश त्रेहन के इस व्यवहार पर उन्हें 'दानवीर कर्ण' और राजा दी किंग के नाम से जाना जाने लगा है। वे पहले भी कई बार लंगर लगा चुके हैं। अमृतसर और चंडीगढ़ में ही अलग-अलग तरह के लंगर लगाए हैं।

बीते दिनों चंडीगढ़ के सेक्टर-8 में लगाए गए लंगर में उन्होंने लोगों को 500-500 रुपये के नोट देने के साथ फास्ट फूड, मैकडॉनल्ड का बर्गर और कोल्ड ड्रिंक भी उपलब्ध करवाई थी। माता के हैं भक्त राकेश त्रेहन माता के भक्त हैं। उनका कहना है कि उन पर महामाई की कृपा है और इसी कृपा से वह समय-समय पर लोगों के लिए लंगर लगाते हैं। उन्होंने यह भी अपील की है कि जिन लोगों के पास व्हीकल नहीं है वे कृपा कूपन लेने न आएं।