मोहाली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र ने प्रोफेसर को किया परेशान, AI से बनाई आपत्तिजनक सामग्री; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, खरड़ (मोहाली)। निजी यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व छात्र रजित के खिलाफ धमकी देने और डिजिटल माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में केस दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोपित पर फर्जी ई-मेल आईडी के जरिए यूनिवर्सिटी स्टाफ को संदेश भेजने और एआई से तैयार आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो प्रसारित करने का भी आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि रजित वर्ष 2025 में उनकी कक्षा में पढ़ता था। विभाग और कक्षा बदलने के बाद भी वह कथित तौर पर उनके आसपास आता-जाता रहा। फरवरी 2026 में स्टाफ रूम में पत्र रखे जाने के बाद मामला यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंचा।

इसके बाद रजित ने माफी मांगी, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार बाद में उसने फिर संपर्क करने का प्रयास किया। जांच के बाद 21 फरवरी को उसे यूनिवर्सिटी से निलंबित कर दिया गया। शिकायत के अनुसार निलंबन के बाद भी आरोपित अपनी मां के साथ स्टाफ रूम पहुंचा। आरोप है कि माफी स्वीकार नहीं करने पर उसने प्रोफेसर को धमकी दी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के नाम पर कथित फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर शिक्षकों को संदेश भेजे गए। एक शिक्षक की आईडी-पासवर्ड हासिल करने के बाद उसके दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है।