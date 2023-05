Charanjit Singh Atwal: पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल BJP में शामिल, जेपी नड्डा रहे मौजूद

चंडीगढ़, एएनआई। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में चरणजीत सिंह अटवाल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज सुबह-सुबह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजदूगी में चरणजीत सिंह अटवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया।

