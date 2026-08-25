CWC की बैठक छोड़कर क्यों परीक्षा देने पहुंचे पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी? फोटो वायरल होने के बाद खुद बताया सबकुछ

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा देने के दौरान उनकी वायरल हुई तस्वीर को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी है।

चन्नी ने कहा कि परीक्षा देते समय उनकी तस्वीर खींचना मीडिया के हाथ में था और वह पत्रकारों को फोटो लेने से नहीं रोक सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। 20 अगस्त को दिया था एग्जाम चन्नी ने बताया कि उन्होंने 20 अगस्त को एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा दी थी। परीक्षा कक्ष में अन्य विद्यार्थियों के साथ पेपर लिखते हुए उनकी तस्वीर बाद में डिजिटल मीडिया पर वायरल हो गई।

तस्वीर सामने आने के बाद परीक्षा केंद्र में नियमों के पालन को लेकर सवाल उठे। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनेटर देवेश मोंगिल ने मामले की जांच की मांग करते हुए सवाल किया था कि परीक्षा कक्ष के अंदर तस्वीर कैसे खींची गई और क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अंदर ले जाने की अनुमति थी।

20 बार दे चुका हूं परीक्षा: चन्नी चन्नी ने कहा कि वह इससे पहले भी करीब 20 बार परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन कभी उनकी तस्वीर सामने नहीं आई। उनके मुताबिक, दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल नहीं होने की जानकारी मीडिया को थी, इसलिए इस बार परीक्षा देते हुए उनकी फोटो सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने परीक्षा के दौरान सभी नियमों का पालन किया है।

वहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रो. जगत भूषण ने स्पष्ट किया कि चन्नी की तस्वीर परीक्षा कक्ष के बाहर से ली गई थी। उनके सुरक्षाकर्मी भी परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद थे और सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हुई। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि संबंधित परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा नहीं था।

एमए की डिग्री में लगेगा और एक साल का समय चन्नी के अनुसार, परीक्षा छोड़ने पर उनकी एमए की डिग्री पूरी होने में एक वर्ष और लग सकता था। इसी शैक्षणिक प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया।