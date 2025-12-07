फ्लाइट कैंसिल की सूचना 10 घंटे पहले, 24×7 कंट्रोल रूम, IndiGo Crisis पर चंडीगढ़ में हाई-लेवल बैठक में निर्णय
इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद होने पर यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि फ्लाइट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अब जो भी फ्लाइट कैंसिल होगी उसकी सूचना पैसेंजर को 10 घंटे पहले दी जाएगी। 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। यह निर्णय इंडिगो एअरलाइंस की लगातार रद हो रही उड़ानों और देरी को लेकर रविवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई हाई लेवल मीटिंग में लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता पंजाब सरकार सिविल एविएशन सचिव सोनाली गिरी ने की, जिसमें इंडिगो, एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, सीआईएसएफ और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और मौजूदा संकट के बीच एयरपोर्ट पर संचालन को सुव्यवस्थित करना रहा।
अधिकारियों ने बैठक में रिफंड और री-शेड्यूलिंग की प्रक्रिया को तेज करने, बैगेज डिलीवरी में देरी को कम करने और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यात्रियों को राहत देने के लिए और मजबूत फसिलिटेशन, सोशल मीडिया के माध्यम से समय पर अपडेट और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
वहीं एयरपोर्ट पर 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की गई, जो यात्रियों की सहायता के लिए लगातार काम करेगा। यह कंट्रोल रूम ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर के कार्यालय में बनाया गया है, जहां से यात्रियों को रीयल टाइम जानकारी और सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें रिफंड, री-शेड्यूलिंग, बैगेज डिलीवरी और फ्लाइट अपडेट से जुड़ी हर जानकारी यात्रियों को तुरंत मुहैया करवाई जाएगी।
एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि टीम लगातार फ्लाइट ऑपरेशन, देरी, रदीकरण और बैगेज संबंधी समस्याओं पर नजर रख रही है, ताकि यात्रियों को समय पर सहायता और अपडेट दिए जा सकें। एयरपोर्ट प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इंडिगो की उड़ानों में जारी व्यवधान के बीच प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
पैसेंजर के लिए हेल्पलाइन नंबर
इंडिगो: 92899 38532
एअर इंडिया: 8800197833 / 0172-2242201
एअर इंडिया एक्सप्रेस: 92055 08549
एलायंस एअर: 98184 28648
DTM: 95010 15832
