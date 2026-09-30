पंजाब में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, 5 IPS और 2 PCS अफसर आज होंगे रिटायर

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस और प्रशासनिक सेवा के लिए 30 सितंबर महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश कैडर के पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और दो पीसीएस अधिकारी आज निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इनमें पांच आईपीएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष, जबकि दो पीसीएस अधिकारियों की आयु 58 वर्ष है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी शशि प्रभा द्विवेदी शामिल हैं। वह वर्तमान में स्पेशल डीजीपी रेलवे के पद पर तैनात हैं।

उनके पास डीजीपी, एचआरडी एवं वेलफेयर का अतिरिक्त प्रभार भी है। इसी तरह 1994 बैच के डॉ. नरेश कुमार भी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह स्पेशल डीजीपी ह्यूमन राइट्स के पद पर तैनात हैं। इसके साथ ही उनके पास गेहूं की फसल की खरीद के लिए नोडल अधिकारी तथा पालिसी एंड रूल्स से संबंधित जिम्मेदारी भी है।

1997 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरिंदर पाल सिंह परमार वर्तमान में एडीजीपी, ला एंड आर्डर के पद पर तैनात हैं। वह भी आज 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होंगे। उनके अलावा 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी सुखवंत सिंह गिल वर्तमान में डीआइजी, इंटेलिजेंस-1 के पद पर सेवाएं दे रहे हैं।