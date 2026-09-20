पहले ग्रंथी, फिर ‘हीलर’... अमेरिका में मसाज के दौरान 4 महिलाओं से पंजाब के पाल सिंह ने की छेड़छाड़, 2 लाख USD की जमानत पर रिहा

रोहित कुमार, चंडीगढ़। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पंजाबी मूल के 73 वर्षीय पाल सिंह का अतीत धार्मिक सेवा से जुड़ा रहा है, लेकिन अब वह चार महिलाओं से कथित यौन दुर्व्यवहार के आरोपों में घिर गया है। पुलिस के अनुसार पाल सिंह खुद को ‘हीलर’ बताकर अपने घर में ही इलाज जैसी सेवाएं देता था।

आरोप है कि मसाज और इलाज के दौरान उसने चार महिलाओं के निजी अंगों को उनकी सहमति के बिना छुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन 2 लाख डॉलर (करीब 1.92 करोड़ रुपये) की जमानत पर वह बाहर आ चुका है।

दो साल में चार महिलाओं ने लगाए आरोप सेल्मा पुलिस के मुताबिक कथित घटनाएं जून 2023 से जुलाई 2025 के बीच हुईं। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिलाओं ने इलाज के दौरान अनुचित तरीके से छूने की शिकायत की। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार चारों मामले अलग-अलग महिलाओं से संबंधित हैं। पुलिस ने अभी यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि महिलाएं किस स्वास्थ्य समस्या के इलाज के लिए पाल सिंह के पास गई थीं।

बिना लाइसेंस घर से देता था सेवाएं पुलिस के अनुसार पाल सिंह सेल्मा स्थित अपने घर से इलाज जैसी सेवाएं देता था। उसके पास इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं था। सिख समुदाय में उसकी पहचान ‘हीलर’ के रूप में थी और कैलिफोर्निया के अलग-अलग हिस्सों से लोग उसके पास आते थे। इंटरनेट मीडिया पर भी उसके इलाज से संबंधित तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए जाते थे।

पुलिस को मिले ऑनलाइन रिव्यू में भी दूसरे क्षेत्रों से लोगों के उसके पास इलाज कराने पहुंचने का उल्लेख मिला। एक रिव्यू में एक व्यक्ति ने कनाडा से इलाज कराने के लिए आने की बात लिखी थी। पुलिस को और पीड़ितों के सामने आने की आशंका सेल्मा पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और चार महिलाओं के अलावा और लोग भी सामने आ सकते हैं। पुलिस कमांडर टिम कैनन के अनुसार विभाग को पिछले कई वर्षों में पाल सिंह से जुड़ी शिकायतें और सूचनाएं मिलती रही थीं। कुछ लोगों ने कथित घटनाओं की जानकारी दी थी, लेकिन वे औपचारिक शिकायत के लिए आगे नहीं आए।

पुलिस का मानना है कि संभावित पीड़ित फ्रेस्नो काउंटी के बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि पाल सिंह के पास दूसरे इलाकों से लोग इलाज कराने आते थे। पुलिस ने ऐसे लोगों से संपर्क करने की अपील की है, जिन्हें उसके यहां इलाज के दौरान कोई आपत्तिजनक अनुभव हुआ हो।

भारत में शुरू की थी ग्रंथी के रूप में सेवा कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक पाल सिंह ने भारत में करीब 20 साल की उम्र में ग्रंथी के रूप में धार्मिक सेवा शुरू की थी। बाद में वह अमेरिका चला गया और एक्यूप्रेशर का काम शुरू किया। उसके वकील एडी रुइज के अनुसार पाल सिंह ने भारत में इसकी ट्रेनिंग ली थी और अमेरिका आने के बाद ऑनलाइन प्रशिक्षण भी लिया।