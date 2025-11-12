फिरोजपुर से पट्टी तक 25.7 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनेगा, माझा से मालवा जुड़ेगा, पंजाब में विकास के रास्ते खुलेंगे, सेना को भी फायदा

जागरण संवादादता, चंडीगढ़। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि लंबे समय से लंबित पड़े पट्टी-फिरोजपुर रेलवे मार्ग का प्रोजेक्ट जल्द पूरा करवाया जाएगा। 25.7 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिस पर 764 करोड़ रुपये की राशि खर्च आएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नया रेलवे ट्रैक बनने से सेना को भी फायदा मिलेगा। साथ माझा का मालवा तक बेहतर रेल सुविधा मिलने से पंजाब के लोगों को भी फायदा होगा।

यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही तरनतारन व फिरोजपुर जिले के विकास के कई रास्ते खुलेंगे, क्योंकि इस मार्ग से व्यापार के अवसर रेलवे के माध्यम से बढ़ने है। रेलवे ट्रैक के लिए फिरोजपुर जिले के 4 और तरनतारन के 8 गांवों की जमीन एक्वायर की जाएगी। बिट्टू का कहना है कि इसे मंजूरी पहले ही मिल गई थी मगर उपचुनाव की वजह से हमने इसका ऐलान नहीं किया गया था। अब जब चुनाव हो गया है तो ऐलान कर दिया गया है।