पेरिस-नीदरलैंड नीलामी के लिए पहुंचा पियरे जेनरे का डिजाइन किया फर्नीचर, चंडीगढ़ पुलिस ने की FIR
चंडीगढ़ के विरासत फर्नीचर, पियरे जेनरे की डिज़ाइन की कुर्सियों की पेरिस और नीदरलैंड में नीलामी के मामले में अज्ञात ...और पढ़ें
HighLights
सेक्टर-3 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस।
संस्कृति विभाग के निदेशक ने की थी शिकायत।
पहले भी कई बार नीलाम हो चुका हेरिटेज फर्नीचर।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के निर्माण और विकास में अहम भूमिका निभाने वाले आर्किटेक्ट पियरे जेनरे का डिजाइन किया हुआ फर्नीचर नीलामी के लिए पेरिस और नीदरलैंड पहुंचा है। इस पर चंडीगढ़ सेक्टर-3 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।
चंडीगढ़ से हेरिटेज फर्नीचर विदेश में पहुंचने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार फर्नीचर नीलाम हो चुका है और कई बार नीलाम होने से बचाया भी जा सका है।
इस बार पियरे जेनेरे की डिजाइन की कुर्सियों नीलामी के लिए पहुंची हैं। यूटी के संस्कृति विभाग के निदेशक ने 25 सितंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा था, जिसमें बताया गया कि चंडीगढ़ की विरासत सूची में दर्ज फर्नीचर से मिलती-जुलती पियरे जेनेरे की डिजाइन की वस्तुएं विदेश की नीलामी में सामने आई हैं।
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पहला फर्नीचर आर्टक्यूरियल पेरिस की 30 सितंबर को होने वाली नीलामी से जुड़ा है, जिसमें लाॅट नंबर 73 के तहत पियरे जेनेरे की डिजाइन की हुई चेयर वी टाइप केन सीट केन बैक रखी गई है। इसे लगभग 1958 का बताया गया है।
दूसरी नीलामी हेसिंक्स फाइन आर्ट आक्शनियर्स, नीदरलैंड की 10 अक्टूबर को होगी, जिसमें लाॅट नंबर 28 में पियरे जेनेरे की डिजाइन की गई दो एक्स-लेग आर्मचेयर का सेट रखा गया है।