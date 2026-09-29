पेरिस-नीदरलैंड नीलामी के लिए पहुंचा पियरे जेनरे का डिजाइन किया फर्नीचर, चंडीगढ़ पुलिस ने की FIR

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के निर्माण और विकास में अहम भूमिका निभाने वाले आर्किटेक्ट पियरे जेनरे का डिजाइन किया हुआ फर्नीचर नीलामी के लिए पेरिस और नीदरलैंड पहुंचा है। इस पर चंडीगढ़ सेक्टर-3 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।

चंडीगढ़ से हेरिटेज फर्नीचर विदेश में पहुंचने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार फर्नीचर नीलाम हो चुका है और कई बार नीलाम होने से बचाया भी जा सका है। इस बार पियरे जेनेरे की डिजाइन की कुर्सियों नीलामी के लिए पहुंची हैं। यूटी के संस्कृति विभाग के निदेशक ने 25 सितंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा था, जिसमें बताया गया कि चंडीगढ़ की विरासत सूची में दर्ज फर्नीचर से मिलती-जुलती पियरे जेनेरे की डिजाइन की वस्तुएं विदेश की नीलामी में सामने आई हैं।