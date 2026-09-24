चंडीगढ़ निगम चुनाव से पहले वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी, 35 वार्डों में कुल 460209 मतदाता; पढ़ें कहां बढ़ी और घटी संख्या? 

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव से पहले जारी अंतिम मतदाता सूची में वार्डवार मतदाताओं की तस्वीर भी साफ हो गई है। चंडीगढ़ के 35 वार्डों में कुल 4,60,209 मतदाता दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा मतदाता वार्ड नंबर 28 में हैं, जबकि सबसे कम मतदाता वार्ड नंबर 13 में दर्ज किए गए हैं। दोनों वार्डों के बीच 21,984 मतदाताओं का अंतर है।

सबसे अधिक मतदाताओं के मामले में वार्ड 28 पहलेa स्थान पर है। यहां 27,281 मतदाता हैं। इस वार्ड में गांव मलोया, ईडब्ल्यूएस मलोया, सेक्टर-39 वेस्ट, ग्वाला एवं कुम्हार कॉलोनी, और ईडब्ल्यूएस मलोया क्षेत्र शामिल हैं।

वार्ड नंबर 15 दूसरे स्थान पर है। यहां 26,295 मतदाता दर्ज हैं। इस वार्ड में सारंगपुर और रिहैबिलिटेशन कॉलोनी धनास प्रमुख क्षेत्र हैं।

वार्ड नंबर 26 तीसरे स्थान पर है। यहां 20,775 मतदाता हैं। इसके अंतर्गत सेक्टर-38 वेस्ट, दड़ू माजरा कॉलोनी, गांव दड़ू माजरा और शाहपुर कॉलोनी आते हैं।

वहीं सबसे कम मतदाता वार्ड नंबर 13 में हैं। यहां महज 5,297 मतदाता दर्ज हैं। इस वार्ड में सेक्टर-11, सेक्टर-12, सेक्टर-14, सेक्टर-25 यूटी और डेंटल कॉलेज क्षेत्र शामिल हैं।

इस तरह सबसे अधिक और सबसे कम मतदाता वाले वार्डों की संख्या में बड़ा अंतर सामने आया है। नगर निगम चुनाव के लिहाज से वार्डवार मतदाता संख्या महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सबसे कम मतदाता वाले पांच वार्ड, नीचे से क्रम में:

वार्ड 13 — 5,297 मतदाता

वार्ड 24 — 5,686 मतदाता

वार्ड 2 — 7,244 मतदाता

वार्ड 9 — 7,378 मतदाता

वार्ड 21 — 8,283 मतदाता

सबसे ज्यादा मतदाता वाले 5 वार्ड