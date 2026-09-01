मोहाली के रास्ते आज चंडीगढ़ कूच करेंगे पंजाब के किसान, जानें किन रूट्स पर ट्रैफिक रहेगा प्रभावित
संयुक्त किसान मोर्चा 1 से 7 सितंबर तक मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर फेदां बैरियर के पास धरना देगा। पंजाब के किसानों ...और पढ़ें
HighLights
संयुक्त किसान मोर्चा का 1 से 7 सितंबर तक धरना।
पंजाब के किसान मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचेंगे।
एयरपोर्ट रोड, सोहाना पर ट्रैफिक दबाव बढ़ेगा।
जागरण संवाददाता, मोहाली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की ओर से 1 से 7 सितंबर तक मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर फेदां बैरियर के पास सात दिवसीय धरना दिया जाएगा। धरने में पंजाब के विभिन्न जिलों और गांवों से बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है।
किसानों के प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। इसके चलते मंगलवार को मोहाली की एयरपोर्ट रोड समेत सोहाना, एयरपोर्ट चौक और आइआइएसईआर लाइट प्वाइंट के आसपास यातायात का दबाव बढ़ने के आसार हैं।
माझा-दोआबा के किसान इस रूट का करेंगे प्रयोग
माझा और दोआबा क्षेत्र से आने वाले किसानों के लिए खरड़ से आगे का रूट निर्धारित किया गया है। किसान खरड़ से गोपाल स्वीट्स पहुंचकर एयरपोर्ट रोड, मोहाली की ओर दाएं मुड़ेंगे।
इसके बाद वे गुरुद्वारा सिंह शहीदां सोहाना, सीपी-67 माल लाइट प्वाॅइंट और आइआइएसईआर लाइट प्वाॅइंट से होते हुए चंडीगढ़ की ओर बाएं मुड़ेंगे। यहां से आगे बढ़कर किसान फेदां बैरियर स्थित धरना स्थल पर पहुंचेंगे।
मालवा के किसानों के लिए यह रहेगा मार्ग
मालवा क्षेत्र से आने वाले किसानों के लिए राजपुरा से बनूड़ और छत लाइट प्वाॅइंट होते हुए रूट निर्धारित किया गया है। किसान छत लाइट प्वाइंट से एयरपोर्ट रोड, मोहाली की ओर बाएं मुड़ेंगे।
इसके बाद एयरपोर्ट चौक और आईआईएसईआर लाइट प्वाॅइंट से होते हुए चंडीगढ़ की तरफ दाएं मुड़कर फेदां बैरियर पहुंचेंगे। किसान यूनियन ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसानों से निर्धारित रूट का पालन करने की अपील की है, ताकि वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित रखा जा सके।
ट्रैक्टर-ट्राॅलियों की संख्या बढ़ने से बढ़ेगी परेशानी
धरने में शामिल होने के लिए पंजाब के विभिन्न गांवों से किसान ट्रैक्टर-ट्राॅलियों और ट्रकों के अलावा बसों तथा ट्रेनों से भी पहुंच सकते हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए राशन और अन्य जरूरी सामान भी ट्रैक्टर-ट्राॅलियों से धरना स्थल तक पहुंचाए जाने की तैयारी है। ऐसे में मोहाली की एयरपोर्ट रोड पर सामान्य दिनों की तुलना में वाहनों का दबाव काफी बढ़ सकता है।
खासकर सोहाना, एयरपोर्ट चौक, आईआईएसईआर लाइट प्वाॅइंट और एयरपोर्ट रोड पर पीक समय के दौरान जाम की स्थिति बन सकती है। इन मार्गों से रोजाना चंडीगढ़ और मोहाली आने-जाने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की जरूरत पड़ सकती है।
वाहन चालक प्रभावित मार्गों से बचें
यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। धरने के दौरान प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही से बचने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।