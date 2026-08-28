Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चंडीगढ़ में फर्जी PCS अधिकारी ने रिवॉल्वर लहराकर जमाया रौब, पुलिस ने काटा चालान तो कहा- मेरे पापा रिटायर्ड DGP

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 09:33 AM (IST)

चंडीगढ़ के यूटी गेस्ट हाउस में एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर लहराकर खुद को फर्जी पीसीएस अधिकारी बताया।

इसी कार में घूम रहा था फर्जी अधिकारी (जागरण)

इसी कार में घूम रहा था फर्जी अधिकारी (जागरण)

HighLights

  1. यूटी गेस्ट हाउस में रिवॉल्वर लहराकर रौब जमाया

  2. खुद को फर्जी पीसीएस अधिकारी बताया, पहचान पत्र नहीं

  3. पुलिस ने लालबत्ती हटाई, चालान काटा, चेतावनी देकर छोड़ा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में वीरवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया, जब इनोवा सवार एक व्यक्ति रिवॉल्वर निकालकर कथित तौर पर करतब दिखाने लगा। वह वहां मौजूद लोगों पर रौब जमाते हुए खुद को पीसीएस अधिकारी और चंडीगढ़ व पंजाब डिवीजन का पीसीआर हेड बताने लगा। उसकी बातों और हरकतों पर लोगों को शक हुआ तो किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी।

सूचना मिलते ही सुखना लेक चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार और एरिया ट्रैफिक प्रभारी इंस्पेक्टर रोहताश यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचते ही व्यक्ति से उसकी पहचान और पद के संबंध में पूछताछ शुरू की गई।

कहा- पिता पंजाब पुलिस के रिटायर्ड डीजीपी

पुलिस के अनुसार पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम केडी पांडे बताया। उसने दावा किया कि उसके पिता जेडी पांडे पंजाब पुलिस में डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उसने खुद को पीसीएस अधिकारी भी बताया।

पुलिस ने जब उससे पीसीएस अधिकारी होने का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसके पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं मिला। उसके पास जो कार्ड था, वह पंजाब कोआपरेटिव सोसायटी से संबंधित निकला। इसके बाद पुलिस ने उसके दावे की पड़ताल शुरू की।

लालबत्ती की अनुमति भी नहीं दिखा पाया

पुलिस की जांच में इनोवा पर लगी लालबत्ती भी सवालों के घेरे में आ गई। पुलिस ने उससे लालबत्ती लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन वह अनुमति भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके बाद पुलिस ने वाहन से लालबत्ती उतारकर कब्जे में ले ली और वाहन पर लगा संबंधित स्टीकर भी हटा दिया।

रिवॉल्वर को लेकर भी पुलिस ने की पूछताछ

गेस्ट हाउस में रिवॉल्वर निकालकर करतब दिखाने और खुद को पुलिस अधिकारी बताने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने व्यक्ति से हथियार और उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की।

मामले में पुलिस चौकी में डीडीआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर उसका चालान भी काटा और चेतावनी देकर छोड़ दिया।