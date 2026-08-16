चंडीगढ़ में अवैध शराब बिक्री केंद्र का भंडाफोड़, आबकारी विभाग ने मारा छापा; नामी कंपनी की समेत 1814 बोतलें जब्त

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आबकारी एवं कराधान विभाग ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौली जागरां के पास सुंदर नगर में एक अवैध शराब बिक्री केंद्र का भंडाफोड़ किया है। विभाग की टीम ने टीन की चादरों से बने शेड में चल रहे इस अवैध बिक्री केंद्र से विभिन्न ब्रांड की कुल 1814 बोतलें शराब बरामद कर जब्त की हैं।

यह कार्रवाई आबकारी एवं कराधान आयुक्त यूटी चंडीगढ़ निशांत यादव के मार्गदर्शन और आबकारी कलेक्टर प्रद्युम्न सिंह की सीधी निगरानी में की गई। विभाग को सुंदर नगर क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर आबकारी कराधान निरीक्षक (ईटीआइ) शावीन जैन के नेतृत्व में टीम ने मौके पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान टिन शेड में अवैध रूप से शराब बिक्री का केंद्र संचालित होता मिला। तलाशी लेने पर मौके से 960 बोतल रायल जनरल, 750 बोतल टैंगो संतरा, 96 बोतल रायल स्टैग, चार बोतल आइकोनिक व्हाइट और चार बोतल आल सीजन्स बरामद हुईं। विभाग ने शराब को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इसके बाद मौली जागरां थाना पुलिस ने अवैध शराब बिक्री केंद्र संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। आरोपित के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 61-1-14 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223/भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है।

आबकारी विभाग अब शराब की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने के लिए मामले की पिछली कड़ियों की जांच कर रहा है। विभाग यह भी पता लगाने में जुटा है कि अवैध शराब की आपूर्ति में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य आरोपितों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।