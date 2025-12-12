18 से होंगे ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में दाखिले के लिए आवेदन, चंडीगढ़ में 57 स्कूलों का शेड्यूल घोषित
जागरण संवाददाता चंडीगढ़। शहर के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और डिसएडवांटेज (डीजी, दिव्यांग) कैटेगरी में एंट्री क्लास में दाखिले के लिए आवेदन 18 दिसंबर से 31 जनवरी तक होंगे। समय सुबह आठ से दो बजे तक रहेगा।
इस बार 57 स्कूलों ने ही शेड्यूल घोषित किए हैं। शहर में सिख, क्रिश्चियन समुदाय और प्लेवे स्कूल इस दाखिले के लिए बाध्य नहीं होंगे। उनके अनुसार वे अपने समुदाय के स्टूडेंट्स को ही निश्शुल्क शिक्षा के लिए दाखिला देंगे।
विद्यार्थियों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार घर से एक, दो या तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूल में ही दाखिला दिया जाएगा। दाखिले के लिए आवेदन करते समय 10 स्कूलों का चयन होगा।
विद्यार्थी को घर से सबसे नजदीकी स्कूल में प्राथमिकता के आधार पर दाखिला मिलेगा। यदि सबसे नजदीकी स्कूल में सीट नहीं बचती, तो विद्यार्थी को दो, तीन या पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिया जाएगा।
दो बार होगा ड्राॅ
ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में 31 जनवरी 2026 तक आवेदन होगा। आवेदन के बाद एक फरवरी को योग्य स्टूडेंट्स की पहली सूची स्कूल जारी करेंगे। 25 फरवरी को स्कूल पहला ड्रॉ करेंगे और 9 मार्च को दाखिला पाने वाले स्टूडेंट्स की जानकारी सार्वजनिक करेंगे।
यदि स्कूल में सीटें खाली रह जाती हैं तो 17 मार्च को स्कूल को दूसरा ड्रॉ करना होगा और 24 मार्च तक दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
डेढ़ लाख की आमदनी वाला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए योग्य
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएगा जिसके परिवार की वार्षिक आमदनी डेढ़ लाख रुपये हो। इसी प्रकार डीजी कैटेगरी के लिए बच्चे में 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग आवेदन कर सकेगा।
यह रहेगी आयु
शहर के 57 स्कूल प्री प्राइमरी एक, दो और तीन के लिए आवेदन करेंगे। प्री प्राइमरी के लिए बच्चे का जन्म एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच होना चाहिए। प्री प्राइमरी दो के लिए एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 और प्री प्राइमरी तीन के लिए एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच जन्म होना अनिवार्य है।
