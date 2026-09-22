मोहाली गमाडा ऑफिस में ईडी का छापा, रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच; अधिकारियों से पूछताछ

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली स्थित ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के कार्यालय में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पहुंची। कार्रवाई के दौरान कार्यालय की तीन मंजिलों को सील किया गया। वहां किसी को आने नहीं दिया।

वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल फोन भी ईडी की टीम के कब्जे में रहे। सूत्रों के अनुसार एस्टेट ऑफिसर, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक और चीफ इंजीनियर समेत वरिष्ठ अधिकारियों को हाउसिंग सचिव के कमरे में बुलाकर पूछताछ की।

इस कार्रवाई को जमीन अधिग्रहण, चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू), निजी बिल्डरों को लाभ और संपत्तियों की नीलामी से जुड़े मामलों से जोड़कर देखा जा रहा। टीम ने रेमिगेट मामले से जुड़े दस्तावेजों के साथ निजी बिल्डरों को नियमों के विपरीत दिए गए सीएलयू मामलों से संबंधित रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया। कार्रवाई के दौरान कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में भी हलचल रही।

जांच एजेंसी यह देख रही है कि जमीन और विकास से जुड़े फैसलों में नियमों का पालन हुआ था या नहीं और किन लोगों को इससे लाभ मिला। हालांकि, किसी अधिकारी को आरोपित ठहराने या कार्रवाई को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ने की स्थिति अभी नहीं बनी है।