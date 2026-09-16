पंजाब में ED का बड़ा एक्शन, पटियाला के कॉल सेंटर और मोहाली में IPS अधिकारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के पटियाला और मोहाली जिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को छापामारी की। पटियाला के अर्बन एस्टेट फेज 2 में दम वेब सॉल्यूशन नाम के ऑफिस में रेड की। अर्बन एस्टेट फेज 2 में स्को 29 में खुले इस डीएम वेब सॉल्यूशन के अंदर कॉल सेंटर का काम किया जाता था।

अर्बन एस्टेट फेज 2 में डीएम वेब सॉल्यूशन नाम के ऑफिस में रेडकी है। अर्बन एस्टेट फेज 2 में एससीओ 29 में खुले इस डीएम वेब सॉल्यूशन के अंदर कॉल सेंटर का काम किया जाता था। अधिकारियों की टीम में दो गाड़ियों में सवार होकर आई थी और सुबह से टीम ने रेड करने के बाद आने जाने वालों पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि यह कॉल सेंटर दिन-रात चलता था। 300 करो़ का ट्रांजेक्शन विदेश में हुआ जानकारी के अनुसार, ईडी की जांच के दौरान इनपुट मिला था कि तकरीबन ढाई सौ 300 करोड रुपए का ट्रांजेक्शन विदेश में हुआ है। इस बीच जांच के दौरान अधिकारियों को मोहाली का इनपुट मिला।