पंजाब में ED का बड़ा एक्शन, पटियाला के कॉल सेंटर और मोहाली में IPS अधिकारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी
प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के पटियाला और मोहाली में बड़ी छापेमारी की है। पटियाला में एक कॉल सेंटर (डीएम वेब ...और पढ़ें
HighLights
ईडी ने पटियाला और मोहाली में की ताबड़तोड़ छापेमारी
पटियाला में डीएम वेब सॉल्यूशन कॉल सेंटर पर रेड
₹250-300 करोड़ के संदिग्ध विदेशी लेनदेन की जांच
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के पटियाला और मोहाली जिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को छापामारी की। पटियाला के अर्बन एस्टेट फेज 2 में दम वेब सॉल्यूशन नाम के ऑफिस में रेड की। अर्बन एस्टेट फेज 2 में स्को 29 में खुले इस डीएम वेब सॉल्यूशन के अंदर कॉल सेंटर का काम किया जाता था।
अर्बन एस्टेट फेज 2 में डीएम वेब सॉल्यूशन नाम के ऑफिस में रेडकी है। अर्बन एस्टेट फेज 2 में एससीओ 29 में खुले इस डीएम वेब सॉल्यूशन के अंदर कॉल सेंटर का काम किया जाता था।
अधिकारियों की टीम में दो गाड़ियों में सवार होकर आई थी और सुबह से टीम ने रेड करने के बाद आने जाने वालों पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि यह कॉल सेंटर दिन-रात चलता था।
300 करो़ का ट्रांजेक्शन विदेश में हुआ
जानकारी के अनुसार, ईडी की जांच के दौरान इनपुट मिला था कि तकरीबन ढाई सौ 300 करोड रुपए का ट्रांजेक्शन विदेश में हुआ है। इस बीच जांच के दौरान अधिकारियों को मोहाली का इनपुट मिला।
मोहाली स्थित ऑफिस की मालकिन के भाई का पटियाला में ऑफिस बना हुआ था। डीएम वेब सॉल्यूशन के नाम से खुले इस ऑफिस के जरिए ट्रांजेक्शन होने की जांच की जा रही है।
यह ऑफिस पहले फ्लाइंग फेदर के नाम से चल रहा था लेकिन पिछले कुछ महीने से इसका नाम बदल कर डीएम वेब सॉल्यूशन कर दिया गया था। फ्लाइंग फेदर का ऑफिस छोटी बरादरी पटियाला में बना दिया था लेकिन वह भी पिछले कुछ समय से बंद कर दिया गया था।