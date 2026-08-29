चंडीगढ़ में नशा तस्कर पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार, बाथरूम जाने के बहाने खुलवाई हथकड़ी; आंखों में डाली लाल मिर्च

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के खन्ना में हेरोइन बरामदगी के मामले में गिरफ्तार चंडीगढ़ के सेक्टर-38 का रहने वाला दीपक थापा ने चंडीगढ़ में खन्ना सीआईए की टीम को चकमा देकर फरार हो गया।

घर में तलाशी के दौरान बाथरूम जाने के बहाने हथकड़ी खुलवाने के बाद थापा ने अपने स्वजन के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और मौके से भाग निकला।

घटना के बाद खन्ना सीआईए टीम ने मामले की शिकायत मलोया थाना पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दीपक थापा और उसकी मदद करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपित की तलाश तेज कर दी है।

खन्ना सीआईए की टीम ने कुछ दिन पहले एक युवक को करीब आधा किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपित ने पुलिस को कुछ अन्य लोगों के बारे में जानकारी दी। इसी पूछताछ और डिस्क्लोजर के आधार पर खन्ना पुलिस ने 26 अगस्त को दीपक थापा को सेक्टर-38 से गिरफ्तार किया था।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में थापा ने बताया था कि हेरोइन उसके घर में छिपाकर रखी गई है। इसके बाद शुक्रवार शाम करीब छह बजे खन्ना सीआइए की टीम उसे हथकड़ी लगाकर सेक्टर-38 स्थित उसके घर लेकर पहुंची। बाथरूम जाने के बहाने खुलवाई हथकड़ी पुलिस की शिकायत के मुताबिक, घर में दाखिल होने के बाद दीपक थापा ने बाथरूम जाने की बात कही और हथकड़ी खोलने के लिए कहा। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने उसकी हथकड़ी खोली, उसने कथित तौर पर अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया।

अचानक हुए इस हमले से पुलिसकर्मी कुछ देर के लिए असहाय हो गए और इसी का फायदा उठाकर दीपक थापा घर से निकलकर फरार हो गया। मलोया पुलिस को पहले नहीं दी थी सूचना घटना को लेकर चंडीगढ़ पुलिस और खन्ना पुलिस के बीच समन्वय का मुद्दा भी सामने आया है। मलोया थाना पुलिस के अनुसार, खन्ना सीआइए टीम ने आरोपित को चंडीगढ़ लाकर उसके घर में तलाशी और बरामदगी की कार्रवाई करने से पहले स्थानीय थाने को कोई सूचना नहीं दी थी।

आरोपित के फरार होने के बाद खन्ना पुलिस ने मलोया थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद खन्ना पुलिस की शिकायत के आधार पर दीपक थापा और उसकी मदद करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में पहले भी दर्ज हैं संगीन मामले दीपक थापा का आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस के लिए चिंता का विषय है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ चंडीगढ़ में पहले से एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या से संबंधित मामले दर्ज हैं। वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है।

बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए कुछ नाइजीरियाई आरोपितों से जुड़े मामले में भी थापा की गिरफ्तारी हो चुकी है। हथियारों से संबंधित मामलों में भी उसका नाम सामने आया है। इसके अलावा खुड्डा लाहौरा क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में भी उसका नाम जांच के दौरान सामने आने की बात कही जा रही है।